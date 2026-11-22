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[스포츠조선 조윤선 기자] 이서진이 블랙핑크 지수의 반전 매력에 놀라움을 드러냈다.

20일 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')은 새로운 'my 스타' 블랙핑크 지수의 수발에 나선 이서진과 김광규의 모습을 공개했다.

김광규는 지수가 등장하자 "역시 월드 스타"라며 감탄했다. 이서진 역시 "즐거운 날"이라며 특유의 보조개 미소를 지었다.

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또 김광규가 "'비서진'에 월드 스타가 출연하는 것은 처음 아니냐"며 감격하자 이서진은 "프로그램의 급이 대단하다"고 맞장구쳤다. 두 사람의 환대에 지수도 흐뭇한 미소를 보였다.

이서진과 김광규의 수발은 월드 스타에 맞춰 한층 업그레이드됐다. 두 사람은 지수의 신곡 무대를 위해 팬들과 한목소리로 응원 연습에 나섰다. 이어 김광규는 지수가 편하게 이동할 수 있도록 "비켜주세요. 마이 스타 행차합니다"라고 외치며 직접 경호까지 맡았다.

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이후 김광규는 지수의 신곡 가사가 모두 영어라는 사실에 새삼 놀라워했다. 이에 이서진은 "월드 스타잖아"라고 당연하다는 듯 답했다.

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'비서진'의 수발을 받으며 무대에 오른 지수는 팬들을 향해 "Louder(더 크게)"라고 외쳤다. 이때 영어 단어를 '라우럴'이라고 정직하게 발음하는 지수의 모습에 이서진은 사뭇 놀란 표정을 지었다. 이어 "성격이 걸걸하다"고 말해 웃음을 안겼다.

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지수는 이서진, 김광규와 함께 실내 스포츠 테마파크도 찾았다. 그는 공주 같은 외모와 달리 다양한 스포츠 액티비티에 겁 없이 도전하며 반전 매력을 뽐냈다.

반면 김광규는 연신 "살려주세요"라고 외쳤고, 이서진도 "스트레스받는다"고 토로했다.

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평균 나이 58세인 이서진과 김광규는 지수 앞에서 치열한 몸싸움까지 벌였다. 이를 지켜보던 지수는 "도파민이 터진다"며 해맑게 웃어 웃음을 자아냈다.

한편 지수가 출연하는 '비서진'은 오는 27일 방송된다.