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[스포츠조선 조윤선 기자] '킬잇' 우승자 김나라가 8년간 교제한 동성 연인 유림 씨와 500평 규모의 논에서 결혼식을 올린 이유와 양가 부모님의 반응을 공개했다.

19일 유튜브 채널 '나라와 도매니절'에는 '300만뷰 논밭 결혼식, 궁금하세요?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 김나라와 유림 씨는 지난 1일 강원도 횡성의 한 논에서 진행한 결혼식과 관련한 질문에 답했다.

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김나라는 논에서 결혼식을 올린 이유에 대해 해외 패션쇼에서 영감을 얻었다고 밝혔다. 그는 "결혼식이 패션쇼 같았으면 좋겠다고 생각했다. 남들과 다르게 멋있게 하고 싶어서 레퍼런스를 찾던 중 '한국식으로 논에서 하자'고 했다"고 설명했다. 이어 "웨딩한다는 마음보다는 이벤트 기획자 같은 마음으로 우리가 기획하기 시작했다"고 덧붙였다.

두 사람은 결혼식을 위해 500평 규모의 논을 빌렸다고. 김나라는 "추수한 뒤 쌀을 판매했을 때 발생하는 비용까지 모두 감안해 대여료를 지불했다"고 밝혔다.

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결혼식 준비 과정에서 겪은 일도 공개했다. 김나라는 "처음 섭외할 때 '여자 커플이세요?', '여자 커플은 해본 적이 없다'는 말을 듣기도 했다"며 "하지만 진행하기로 한 뒤에는 모두 우리를 신부님이라고 불러주셨다. 그 호칭이 오글거려 이름으로 불러달라고 했다"고 말했다. 유림 씨 역시 "기분 나쁜 일은 없었던 것 같다"고 밝혔다.

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동성 부부의 법적 혼인신고가 가능한지 묻는 말에는 "못하는데 어떻게 하겠느냐"고 답했다. 김나라는 혼인신고를 위해 해외로 나갈 계획도 현재로서는 없다고 밝혔다.

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양가 부모님의 반응도 전했다. 김나라는 "우리 부모님은 오랫동안 언니를 봐오셔서 '결혼하는구나. 언제 할 거야? 알아서 잘해'라는 반응이었다"고 말했다.

이어 "어머니가 주식 투자를 하시는데, 내가 '방송에서 결혼한다고 말해서 빨리 해야 한다'고 했더니 '시장이 좋아지면 하면 안 되냐. 지금은 기분이 안 난다'고 하셨다"며 유쾌한 일화를 공개했다.

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유림 씨는 "어머니는 예전부터 알고 계셨고 아버지는 방송 나가기 직전에 알게 되셨다"며 "처음에 말했을 때 아버지와 나와 둘 다 울었다. 그런데 긍정적인 눈물이었다. '그걸 왜 말하는 걸 고민했니' 같은 느낌으로 우셨다. 그러고 나서 일사천리로 결혼 준비를 했다"고 밝혔다.

한편 스타일리스트이자 패션 인플루언서인 김나라는 지난 7월 종영한 tvN 패션 크리에이터 서바이벌 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁'에서 최종 우승했다. 당시 우승 소감에서 유림 씨에 대해 가장 멋진 파트너이자 매니저라고 소개하며 결혼 계획을 밝혔다.