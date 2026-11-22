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[스포츠조선 조윤선 기자] 박연수가 이혼 후 12년 동안 자신과 두 자녀의 곁을 지켜준 지인들에게 깊은 감사의 마음을 전했다.

박연수는 22일 "숨길 수 없는 아픔과 상처들로 괴로운 12년을 흘려보내면서 이 가족이 없었으면 난... 아니 우리 애들은... 건강하지 못했을 거다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진에는 박연수가 오랜 시간 의지해온 지인들과 송지아의 다정한 모습이 담겼다. '아빠! 어디가?'의 귀여운 꼬마에서 어엿한 숙녀로 성장한 송지아는 환한 미소와 함께 빼어난 미모를 자랑해 시선을 사로잡았다.

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이어 박연수는 "감사하다. 너무나도 고마워요. 힘들 때나 기쁠 때나 언제나 우리 옆에 있어 줘서"라고 덧붙이며 거듭 고마움을 표현했다.

박연수는 구체적으로 어떤 아픔과 상처를 뜻하는지는 밝히지 않았지만, 이혼 후 긴 시간 동안 자신과 자녀들을 한결같이 지켜준 이들을 향한 애틋한 마음이 고스란히 전해졌다.

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한편 박연수는 전 축구 국가대표 송종국과 2006년 결혼해 딸 송지아와 아들 송지욱을 품에 뒀으나 2015년 이혼했다. 이후 두 자녀를 양육하며 운동선수의 꿈을 든든하게 뒷바라지해 왔다.

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송지아는 지난해 한국여자프로골프협회(KLPGA) 정회원 자격을 취득했으며, 송지욱은 전국 고교 축구부 중 상위권 명문으로 꼽히는 평택 진위 FC(진위고등학교) 소속 축구선수로 활약하고 있다.