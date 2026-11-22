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[스포츠조선 이게은기자] 가수 설운도의 아들 이승현이 트로트 가수로 활동 중인 근황을 전했다.

21일 설운도의 유튜브 채널 '운도조아'에는 '설운도의 첫 '동묘 탐방! 여긴 천국이야~'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 설운도는 이승현과 처음으로 단둘만의 데이트를 즐기기로 했다. 먼저 이승현은 카메라를 향해 "트로트 가수로 활동 중인 모태 트롯 가수 이승현"이라고 자신을 소개했다.

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그는 "아버지가 워낙 바쁘시다 보니 가족끼리 시간을 본 적이 많이 없다. 단둘이 하루를 보낸 건 생각도 안 해봤다. 생각만 해도 어색하다. 저랑 대화가 많이 없었다. 술을 한 잔도 못하셔서 진솔한 이야기를 나눌 수 없고 취미도 다르다"라고 말했다.

이후 이승현은 설운도와의 데이트를 앞두고 "아버지의 성향을 알아서 서약서를 준비했다. 1. 모든 주도권은 아들에게 있다. 2. 불만을 표현할 때마다 벌금으로 10만원씩 용돈을 준다. 3. 오늘 모든 비용은 아빠가 낸다"라며 서약서 내용을 읽었다. 일정은 자신이 주도하되 비용은 설운도가 부담하도록 한 것.

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설운도가 "아들이 은행에 넣어둔 돈이 있는데 죽어도 안 쓴다"라고 투덜대자, 이승현은 "사실 행사가 없어서 돈을 벌러 나왔다"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

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설운도가 사인을 마치자 두 부자는 핫플레이스 동묘로 향해 쇼핑을 하고 길거리 음식을 먹는 등 소중한 추억을 쌓았다.

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설운도는 아들과의 데이트를 마친 후 "진작 이렇게 함께 시간을 보낼 걸 하는 미안한 마음이 들었다. 유튜브 덕분에 아들과 더 돈독해지고 가까워진 것 같다"라며 소감을 밝혔다.

한편 이승현은 지난 2010년 포커즈 멤버로 데뷔했으며 2013년 엠파이어에 합류해 활동을 이어갔다. 팀 해체 후 트로트 가수로 활동 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com]