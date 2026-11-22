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[스포츠조선 이게은기자] 코미디언 김지혜가 둘째 딸 선화예술고 진학 비화를 전했다.

20일 '헬로라이프' 유튜브 채널에는 '늙지 않는 48살 김지혜의 지독한 관리비법'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김지혜의 집을 둘러보던 제작진은 현관 맞은편에 자리한 커다란 작품에 주목했다. 김지혜는 "이걸 두면 아이 입시에 좋다고 해서 입시생 엄마들 사이에서 한창 붐이 일었다"라며 구매 이유를 밝혔다.

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제작진이 "효과가 있었던 거다"라고 놀라자, 김지혜는 "그렇다. 혜이가 이 그림을 (구입)하고 나서 선화예중, 선화예고를 다 갔다"라며 뿌듯해했다.

이어 "작품이 언제 완성됐는지 사인과 날짜가 있는데, 혜이 생일과 똑같다"며 특별한 인연도 전했다.

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집안 곳곳에는 둘째 딸이 그린 작품들이 걸려 있었으며 넓고 채광이 좋은 거실도 시선을 모았다.

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한편 김지혜는 지난 2005년 동료 코미디언 박준형과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다. 첫째 딸은 경희대학교, 둘째 딸은 선화예고에 재학 중인 것으로 알려졌다.

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joyjoy90@sportschosun.com