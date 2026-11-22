Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 방송인 도경완이 2억원에 육박하는 자차를 언급했다.

21일 도경완의 유튜브 채널 '도장TV'에는 '미국 유타에서 자동차 타유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

도경완은 독일 프리미엄 자동차 브랜드 A사 시승 행사 참석을 위해 미국 유타로 향했다. 그는 "2박 3일 동안 차를 직접 몰아보고 (여러가지를) 다 해보겠다. 좋은 건 좋다, 안 좋은 건 안 좋다고 말씀드리겠다"라며 솔직한 시승 후기를 예고했다.

Advertisement

다음날 그는 A사의 신차를 직접 운전하며 "제가 현재 운용하고 있는 차도 A사인데, 확실히 비교했을 때 숫자 하나 차이인데 훨씬 묵직하다. 가벼운 차가 아니다. 이 차는 성악가로 치면 두 톤이 더 다운된 바리톤 느낌의 차"라며 만족감을 드러냈다.

도경완은 자신의 차 모델명을 언급했는데, 해당 차량은 약 1억 9천만 원대에 달하는 SUV로 알려져 눈길을 끌었다.

Advertisement

한편 도경완은 지난 2013년 가수 장윤정과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 두 사람은 지난 2024년 서울 용산구의 고급 펜트하우스를 약 120억 원 전액 현금으로 매입해 화제를 모았다. 앞서 거주했던 나인원한남은 매각하며 70억원의 시세 차익을 거둔 것으로 알려졌다.

Advertisement

그런 가운데 최근 KBS2 예능프로그램 '신상출시 편스토랑'에서 관리비를 아끼기 위해 아이들의 변기물을 모아서 내리고, 한여름에 에어컨을 끄는 등의 모습을 연출했다가 가난 코스프레 비난을 받았다. 당시 통장에 남은 돈이 25만 4795원이라고 밝히기도. 도경완의 경제적 상황을 다루는 과정에서 방송의 객관성이 지켜졌는지 심의를 요청하는 국민신문고 민원도 접수된 상황이다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com