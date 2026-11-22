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[스포츠조선 정안지 기자]넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌 1에 출연했던 '트리플스타' 강승원이 재혼한다.

강승원은 지난 21일 자신의 SNS에 예비 신부와 함께 찍은 사진을 공개하며 결혼을 발표했다.

그는 "어느 순간에도 따뜻한 봄기운처럼 묵묵히 곁을 지켜주고, 부족한 나를 감싸안아준 사람과 평생을 함께하기로 했다"라고 밝혔다.

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이어 예비 신부를 향해 "표현이 서툰 저에게 늘 변함없는 온기를 전해주고 든든한 나무처럼 기댈 수 있는 안식처가 되어준 고마운 사람"이라며 애정을 드러냈다.

강승원은 "예식은 양가 가족들과 가까운 지인분들을 모시고 차분히 치르기로 했다. 너른 마음으로 헤아려 주시기를 부탁드린다"라고 덧붙였다.

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앞서 강승원은 지난 2024년 공개된 넷플릭스 '흑백요리사' 시즌1에 출연해 '트리플스타'라는 이름으로 출연해 대중에게 이름을 알렸다. 그러나 방송 이후 전처와의 사생활 논란에 휩싸이고 업무상 횡령 혐의로 경찰에 고발됐으나, 약 1년 간의 수사 끝에 2025년 9월 무혐의 처분을 받았다.

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anjee85@sportschosun.com