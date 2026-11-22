Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 가수 이기찬이 화제를 모은 '약국 버스킹'의 모든 것을 공개한다.

22일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 히트곡 '감기', '미인' 등으로 큰 사랑을 받은 가수 이기찬의 싱글 라이프와 SNS를 강타한 화제의 약국 버스킹 비하인드가 최초 공개된다.

최근 진행된 SBS '미우새' 스튜디오 녹화에는 가수 겸 배우 이기찬이 등장했다. 이기찬의 혼자 사는 집이 공개되자 스튜디오에서는 "최근 SNS에서 엄청 화제 되지 않았냐"며 반가움을 드러냈다. 올해 데뷔 31년 차인 이기찬은 자신의 노래 홍보를 위해 직접 약국을 찾아다니며 버스킹을 시작한 바. '감기찬'이라 불리는 버스킹 영상이 온갖 SNS에 퍼지며 큰 화제를 모았다. 이기찬은 히트곡 '감기'로 많은 사랑을 받은 가수답게 집 안 곳곳에 감기에 걸리지 않기 위한 장치들을 설치해 눈길을 끌었다. 과연 방송 최초 공개되는 이기찬의 일상은 어떨지 관심을 모은다.

Advertisement

이어 약국 버스킹을 위한 본격적인 준비에 나선 이기찬은 버스킹 장소 섭외부터 홍보, 심지어 헤어, 메이크업까지 모두 셀프로 해결해 눈길을 끌었다. 약국에 도착한 그는 익숙한 듯 홀로 공연 장비를 옮기는 것은 물론, 무대 설치까지 직접 도맡아 했다.

잠시 후 즉석에서 모여든 관객들로 인해 버스킹 중 돌발 상황이 벌어졌고, 이를 지켜보던 스튜디오에서는 "이게 가능하냐고"라며 웃음을 참지 못했다는 후문이다. 이에 이기찬은 당황함도 잠시, 프로다운 능숙한 대처로 상황을 모면해 모두의 감탄을 자아냈다.

Advertisement

한편, 약국 버스킹을 마친 이기찬은 평소와 달리 정장까지 차려입고 뜻밖의 장소로 향했다. 그는 그동안 했던 버스킹과 전혀 다른 공연에 도전했다. 최선을 다해 노래하는 이기찬의 진심 어린 모습에 스튜디오에서는 울컥하며 응원할 수밖에 없었다고 하는데, 과연 약국에 이어 이기찬이 새롭게 접수한 장소는 어디였을지 궁금증을 자아낸다.

Advertisement

지켜보는 이들을 응원하게 만든 '7전 8기' 가수 이기찬의 파란만장한 버스킹 현장은 22일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com