Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 역대급 동안 외모로 시선을 사로잡은 14세 연상 아내가 남편에게 별거를 요구해 그 배경에 관심이 쏠린다.

11월 23일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 192회에는 14살의 나이 차를 뛰어넘은 '대포 부부'가 등장한다. 남편이 스물여섯 살 군인이던 시절, 연애 3개월 만에 임신 사실을 알게 되며 부부의 연을 맺었다는 두 사람. 이후 아내는 대구에서, 남편은 포항에서 8년간 주말부부로 지내다 합가했지만, 불과 2년 만에 다시 별거를 고민하고 있다는데. 만났다 하면 갈등이 터지는 '대포 부부'에게는 대체 무슨 일이 있었던 것일까.

8년간 주말부부로 지낸 '대포 부부'. 특히, 이날 아내는 역대급 동안 외모로 등장과 함께 스튜디오를 술렁이게 했다고. '대포 부부' 아내는 언제까지 가족이 떨어져 살 수는 없다는 생각에 20년 가까이 이어온 직장과 익숙한 생활 터전을 잠시 내려놓고 남편이 있는 포항으로 향했다. 온 가족이 함께 살면 더 행복할 줄 알았지만, 합가 2년 만에 아내는 "다시 아이들과 대구로 돌아가고 싶다"라며 별거를 호소해 의아함을 자아낸다.

Advertisement

그런 가운데 관찰 영상 속 아내는 집 안의 조명과 에어컨을 수시로 끄고, 마트에서는 제품의 가격뿐 아니라 100g당 가격까지 꼼꼼하게 비교해 눈길을 끈다. 마음대로 장바구니에 담지 못한 채 한참을 고민하는 아내의 모습에 MC들도 안타까움을 감추지 못한다. 버스 기사로 일하는 남편의 월급에 아내의 육아휴직 급여에도 매달 가계는 빠듯하기만 하다는데. '대포 부부' 아내를 극한 절약으로 내몬 안타까운 사연은 무엇일까.

아내는 장을 보는 내내 지출을 걱정하면서도 남편이 과거에 내렸던 선택들을 반복해서 언급한다. 반면 남편은 이미 되돌릴 수 없는 일을 아내가 계속 되새기며 자신을 모든 문제의 원인으로 몰아세운다며 "그렇게 계속 한탄만 하지 말고!"라고 발끈하는데. 한 푼이라도 아끼려는 아내에게 남편이 오히려 목소리를 높인 이유는 무엇일까.

Advertisement

결국 아내는 남편에게 "우리는 그냥 떨어져 살 운명인 것 같다"라며 눈물을 흘린다. 다시 별거하고 싶다는 아내와 가족이 또다시 헤어지는 것만은 피하고 싶다는 남편. '대포 부부'가 다시 별거 위기에 놓인 이유는 11월 23일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 192회에서 공개된다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com