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[스포츠조선 이게은기자] 가수 화사가 '2026 MAMA AWARDS'를 뜨겁게 달궜다. 트로피 두 개를 거머쥔 데 이어 압도적인 무대로 감탄을 자아냈다.

화사는 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 개최된 '2026 MAMA AWARDS'에서 'Good Goodbye(굿 굿바이)'로 '베스트 보컬 퍼포먼스 솔로상'과 '베스트 송 톱 10'을 수상했다. 화사만의 개성 넘치는 음악 색깔과 독보적인 퍼포먼스로 쌓아온 존재감을 수상으로 여실히 증명했다는 점에서 의미를 더했다.

이날 수상자로 호명된 화사는 "올 한 해 동안 너무나도 많은 사랑을 주셔서 감사하다"며 "'Good Goodbye'가 나오기까지 정말 많은 분들이 도와주셨다. 저 혼자 이뤄낸 게 아니기 때문에 그분들과 수상의 영광을 함께하고 싶다"고 감사 인사를 전했다.

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또한 화사는 "제가 이 자리에 올 수 있게끔 해준 멍청이, 무무(공식 팬덤명)들 너무 감사하다"며 팬들을 향한 애정을 드러낸 것은 물론, "영혼이 다치지 않도록 오래오래 좋은 노래 들려드릴 수 있게 노력하겠다"고 진심 어린 소감을 밝혔다.

뿐만 아니라 화사는 압도적인 스테이지로 관객들의 시선을 사로잡았다. 'So Cute(쏘 큐트)'로 유쾌한 등장을 알린 화사는 공연장 곳곳을 누비며 밝은 에너지를 발산하는가 하면, 화려한 연출 속 'Good Goodbye'까지 선보이며 감탄을 유발하는 라이브와 여유로운 무대 매너로 또 하나의 레전드 무대를 탄생시켰다.

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화사에게 커리어하이를 안긴 'Good Goodbye'는 지난해 10월 15일 첫 공개 후 국내 주요 음원차트 정상을 모두 차지하는 '퍼펙트 올킬(PAK)' 신기록을 세우는 등 그야말로 '신드롬급' 인기를 얻었다.

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멜론, 지니, 벅스, 유튜브 뮤직, 플로, 바이브 등 6개 주요 음원 사이트의 일간·주간·실시간 차트 순위를 통합해 집계하는 온라인 음악 순위 통합차트 아이차트에 따르면 'Good Goodbye'는 누적 횟수 총 750회의 'PAK'를 기록했다.

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올타임 'PAK' 순위에서는 헌트릭스 'Golden(골든)'(1484회)에 이은 2위, 헌트릭스를 제외한 국내 가수 중 최고 순위에 올랐다. 이 밖에도 SBS '인기가요' 트리플 크라운을 비롯해 음악방송 5관왕, 써클차트 6관왕, 빌보드코리아의 신설차트 '빌보드 코리아 핫100' 2주 연속 1위, '빌보드 월드 디지털송 세일즈' 차트 첫 1위 등의 성과를 거뒀다.

배우 박정민과 절묘한 케미스트리를 담은 뮤직비디오 역시 최근 2억 뷰를 돌파하며 꾸준하게 팬들의 뜨거운 사랑을 받고 있다.

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화사의 활약은 국내는 물론 해외로도 이어졌다. 지난 9월에는 브라질 리우데자네이루에서 열린 '록 인 리오 2026(Rock in Rio 2026)'에서 K팝 솔로, 여성 아티스트로서는 최초로 무대에 올라 'K팝 대표 디바'다운 위상을 뽐냈다.

특히 세계 최대 뮤직 페스티벌 중 하나인 해당 무대에서 화사는 독보적 퍼포먼스로 현지 유력 매체 G1이 선정한 '록 인 리오 2026'의 '최고의 공연' 부문에서 전설적인 팝스타 엘튼 존에 이어 2위에 올라 글로벌 아티스트로서의 존재감과 무대 완성도를 인정받았다.

이번 화사의 '2026 MAMA AWARDS' 수상은 그간 화사가 추구해 온 아티스트로서의 독창적 개성 및 음악적 성취, 또 이에 대한 대중의 호응이 만들어 낸 의미 있는 결실이다. 데뷔 후 묵묵히 자신만의 길을 걸으며 독보적인 아티스트로 성장해 온 화사가 가수 커리어의 새 정점을 찍은 만큼, 앞으로 이어갈 음악적 행보에도 더욱 기대가 쏠린다.

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joyjoy90@sportschosun.com