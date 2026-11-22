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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 있지(ITZY) 채령이 어머니의 암 투병 사실을 고백하며 눈물을 보였다.

지난 21일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 채령이 친언니인 아이즈원 출신 가수 이채연과 찜질방을 찾은 모습이 공개됐다.

이날 채령은 어머니에게 전화를 걸었다. 어머니는 "예전에는 너희가 잘되는 게 소원이었다면 이제는 너희들 얼굴 자주 보는 게 소원이다"라며 "엄마가 생각이 변했다. 심경에 변화가 있었지 않냐"라고 말했다.

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알고 보니 어머니는 올해 여름 암 진단을 받았다고. 월드 투어로 인해 어머니 곁을 지키지 못했던 채령은 어머니가 암 진단을 받은 후 있지 팬미팅에서 처음 봤고, 엄마와 딸은 서로를 꼭 끌어안고 펑펑 눈물을 쏟았다.

채령은 "지금도 계속 치료받고 계신다. 계속 원발부위를 찾고 있다. 약간 희귀암이다"라면서 "폐에서 발견된 육종암인데 보통 폐는 전이돼 발견되는데 엄마는 폐에서 먼저 발견돼서 '어디서 시작일까'를 CT를 찍으며 계속 찾고 있다"라고 설명했다.

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이채연은 "나 엄마 아프고 나서 진짜 힘들었다"라면서 "바쁜 시기였는데, 엄마는 입원하고 출, 퇴근을 병원에서 했다"라고 털어놨다. 채령은 "난 해외에 있으니까 마음이 얼마나 불안하냐"면서 "'생각보다 엄마와의 이별이 빨라질 수 있겠구나' 생각이 들었다"라고 털어놔 안타까움을 자아냈다.