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[스포츠조선 이게은기자] 포토그래퍼 이코베가 최소라와의 연애부터 결혼, 딸의 탄생까지 10년의 시간을 사진으로 기록했다.

오늘(22일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 집착 시점'(기획 노시용, 연출 전재욱·정동식·김익환, 작가 여현전, 이하 '전착시') 3회에서는 톱모델 최소라의 남편이자 유명 패션 포토그래퍼 이코베가 아내와 딸을 위해 준비하는 특별한 사진전의 과정이 그려진다.

이날 이코베는 지난 10년간 촬영한 최소라의 사진을 꺼내 보며 전시 준비에 나선다. 연애 전부터 결혼 이후의 일상까지, 아내와 함께한 순간마다 카메라를 들었던 이코베. 최소라의 사진만 무려 10만 장에 달할 정도로 방대한 기록을 남겨왔다는 사실이 놀라움을 안긴다. 특히 사진 한 장 한 장에 담긴 당시의 기억을 되짚으며 전시에 사용할 작품을 고르는 모습에서 아내를 향한 깊은 사랑을 엿볼 수 있다.

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이코베의 진심은 전시 준비 과정에서도 드러난다. 디지털 사진이 익숙한 시대에도 필름 카메라만의 감성을 고집하는 그는 암실에서 직접 사진을 인화하는 아날로그 과정까지 거친다. 결과물뿐 아니라 촬영부터 인화까지 모든 과정을 소중히 여기는 '사진 괴인'의 수많은 기록 중 어떤 사진들이 전시를 채우게 될지 호기심을 자극한다.

무엇보다 최소라의 출산 당시에도 카메라를 놓지 않았던 이코베는 아내 곁에서 딸 초이가 세상에 태어나는 순간까지 사진으로 남겼다. 그에게 카메라는 사진을 찍기 위한 도구를 넘어 가족의 소중한 순간을 기록하는 또 하나의 방식이었던 셈. 최소라와 갓 태어난 초이의 모습이 담긴 사진들이 공개되며 이코베가 지난 10년간 사진을 멈출 수 없었던 이유에도 관심이 쏠린다.

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연애부터 결혼, 출산까지 이어진 10년의 기록이 어떤 사진전으로 완성될지, 최소라와 딸 초이의 사진으로 장식할 전시의 마지막 장은 어떤 모습일지 기대를 모으는 MBC '전지적 집착 시점' 3회는 오늘(22일) 일요일 오후 6시 5분 방송된다.

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joyjoy90@sportschosun.com