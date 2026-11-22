사진제공=JTBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 비가 아내 김태희와의 결혼 10년 차에도 변함없는 애정을 과시한다.

22일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 원조 월드스타 가수 비와 발라드의 황제 가수 성시경이 출연한다.

이날 '냉장고를 부탁해'에서는 약 10년 만에 재출연한 가수 비의 결혼생활 비하인드가 공개된다. MC 김성주는 비의 지난 출연 당시 방송 다음 날 김태희와의 결혼 소식이 보도됐던 일을 떠올리며 "귀띔 좀 해주지 그랬냐"라고 서운함을 내비친다.

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이에 비는 결혼 소식을 알리지 못한 이유를 고백하며 당시의 비하인드를 풀어낸다. 이어 비는 김태희와 결혼한 후 "아침마다 감동이 있다"라고 '사랑꾼 모먼트'를 드러내는 한편, 두 딸의 아빠로서 "운동회에 빠지지 않고 참석한다"라며 열정 가득한 '딸바보 아빠'의 모습까지 드러낸다.

결혼 10년 차가 된 비의 냉장고가 최초로 공개된다. 녹화 전날 냉장고를 옮기러 간 제작진에게 김태희가 직접 냉장고 속 식재료를 하나하나 챙겨줬다고 전해져 관심이 더욱 모인다.

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냉장고 문이 열리고 비는 과거엔 멀리했으나 지금은 "김태희로 인해 챙겨 먹게 되었다"는 식재료를 언급하며 식습관마저 바뀐 사랑꾼의 면모를 뽐낸다. 이어 김태희가 직접 만든 음식까지 공개되며 현장이 감탄으로 물든다.

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또 평소 요리를 자주 한다고 밝힌 비는 "아내는 내가 만든 요리를 다 좋아한다"라며 남다른 '요리부심'을 드러내 함께 나온 게스트 성시경이 참지 못하고 부러움을 표현한다.

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12월 콘서트를 앞둔 비의 오감을 만족시킬 요리를 두고 박은영과 김풍이 맞붙는다. 두 사람은 요리에 돌입하기도 전에 현란한 춤으로 기선 제압에 나선다. 요리 과정을 지켜보던 비는 기발한 아이디어에 "저건 집에서 해봐야겠다"라며 감탄한다.

그런가 하면, 요리를 마친 박은영은 '냉부' 최초로 게스트 바로 뒤에서 퍼포먼스를 선보였다고 해 기대감을 높인다.

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두 번째 대결에서는 샘킴과 정호영이 비의 냉장고를 두고 10년 만에 재대결을 펼친다. 비의 지난 출연 당시 정호영에게 패했던 샘킴은 "정호영에게 뺏긴 별을 되찾겠다"라며 설욕을 다짐하고, 이에 정호영은 "요리도 춤도 완벽한 나의 승리였다"라며 자신감을 보인다.

그러나 순조롭게 흘러가던 대결 도중 샘킴 쪽에서 예기치 못한 대형 사고가 벌어져 현장이 아수라장이 된다. 이를 지켜보던 성시경은 "2036년에 다시 대결해야 한다"라고 말해 웃음을 더한다.

10년 만에 펼쳐진 샘킴과 정호영의 맞대결 결과는 22일 오후 8시 50분 JTBC '냉장고를 부탁해'에서 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com