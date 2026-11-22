사진출처=전지윤 SNS

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 포미닛 출신 전지윤이 현아에 이어 팀 내 두 번째 품절녀가 된다.

전지윤은 22일 서울 모처에서 4세 연상의 비연예인 남성과 결혼식을 올린다. 예비 신랑은 회사원으로, 두 사람은 약 1년간 조용히 교제한 끝에 부부의 연을 맺는다.

이날 결혼식에서는 포미닛 멤버 허가윤이 축사를 맡아 두 사람의 앞날을 축복한다. 특히 허가윤은 앞서 전지윤이 결혼을 발표하자 "축하해, 가지 마. 그래도 축하해. 떠나지 마"라는 댓글을 남기며 남다른 애정을 드러낸 바 있다.

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전지윤은 지난 4일 자신의 SNS를 통해 직접 결혼 소식을 알렸다. 당시 전지윤은 "제가 11월에 결혼을 하게 됐다"며 "제 인생에서 결혼이라는 단어를 입에 올리게 될 날이 오니까 괜히 부끄럽기도 하고, 설레기도 한다"고 소감을 밝혔다.

예비 신랑에 대해서는 "저의 동반자는 저보다 더 멋지고 따뜻한 마음을 갖고 있다"며 "앞으로도 작가로서 열심히 작품을 쓰고, 제가 받은 사랑을 베풀 줄 아는 사람이 되겠다"고 전했다.

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또 "늘 연말이면 설렘을 만끽하기 위해 캐럴을 들었었는데, 올해는 캐럴 안 들어도 될 것 같다. 따뜻한 시선으로 봐 달라. 늘 감사하다"고 덧붙였다.

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이로써 전지윤은 포미닛 멤버 중 두 번째로 결혼하게 됐다. 앞서 현아가 2024년 10월 가수 용준형과 결혼한 바 있다.

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전지윤은 2009년 포미닛으로 데뷔해 '핫 이슈', '뮤직', '거울아 거울아', '이름이 뭐예요?', '미쳐' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다.

2016년 팀 해체 이후 솔로 가수로 활동했고, 2019년에는 밴드 프레젠트의 보컬 겸 싱어송라이터로 음악 활동을 이어갔다. 최근에는 필명으로 웹소설을 집필하며 작가로도 활동하고 있다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com