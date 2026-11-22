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[스포츠조선 이게은기자] 가수 비가 김태희와의 결혼 생활을 공개, 변함없는 애정을 드러냈다.

22일 오후 8시 50분 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 비와 성시경이 출연한다.

이날 비는 약 10년 만에 재출연한 바. 진행자 김성주는 당시 비의 출연 다음날 김태희와의 결혼 소식이 보도된 걸 떠올리며 "귀띔 좀 해주지 그랬냐"라고 서운함을 드러냈다.

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비는 결혼 소식을 알리지 못한 이유를 고백하며 당시 비하인드도 공개했다. 또 결혼 후 "아침마다 감동이 있다"라며 사랑꾼 모먼트를 전하는 한편, 두 딸의 아빠로서 "운동회에 빠지지 않고 참석한다"라며 육아 근황도 전했다.

결혼 10년 차를 맞은 비의 냉장고도 방송 최초 공개된다. 녹화 전날 김태희가 직접 냉장고 속 식재료를 챙겨준 사실이 알려진 가운데, 비는 "김태희로 인해 챙겨 먹게 되었다"는 식재료를 언급하고 김태희가 직접 만든 음식을 소개, 다시금 달달한 면모를 보였다. 이어 평소 요리를 자주 한다며 "아내는 내가 만든 요리를 다 좋아한다"라고 말해 함께 성시경의 부러움을 자아냈다.

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12월 콘서트를 앞둔 비의 오감을 만족시킬 요리를 두고 박은영과 김풍이 맞붙는다. 두 사람은 요리에 돌입하기도 전에 현란한 춤으로 기선 제압에 나선다. 요리 과정을 지켜보던 비는 기발한 아이디어에 "저건 집에서 해봐야겠다"라며 감탄한다.

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한편 비는 지난 2017년 배우 김태희와 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com