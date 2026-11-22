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[스포츠조선 정안지 기자]유튜브 웹예능 '핑계고' 측이 시상식 후보 명단에 최근 음주 운전 사고로 방송 활동을 중단한 배우 고경표를 포함했다가 논란이 일자 명단에서 삭제하고 사과했다.

22일 '핑계고' 제작진은 "투표 게시물 준비 과정에서 충분히 검토하지 못한 부분이 있다. 이를 확인한 후 해당 인물을 인기스타상 후보 명단에서 제외했다"라고 밝혔다.

이어 "이로 인해 심려를 끼쳐 드린 점 사과드립니다. 향후 시상식 진행에 더욱 신중을 기하겠다"라고 고개를 숙였다.

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앞서 이날 유튜브 채널 '뜬뜬' 측은 제4회 핑계고 시상식의 6개 부문 후보를 공개했다.

이 가운데 최근 음주 운전 사고로 물의를 빚고 활동을 중단한 고경표가 라이징 인기스타상 후보에 포함돼 논란이 일었다. 방송가에서 고경표의 흔적 지우기에 나선 가운데, 음주운전 사고 발생 8일 만에 시상식 후보에 이름을 올린 것은 부적절하다는 비판이 이어졌다.

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결국 제작진은 검토가 미흡했다는 점을 인정하고 고경표를 후보 명단에서 제외한 뒤 공식 사과했다.

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앞서 고경표는 지난 14일 새벽 서울 마포구 동교동에서 음주 운전을 하다 주행 중이던 청소차와 충돌했다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.08%를 넘었으며, 이 사고로 청소업체 직원이 경상을 입었다.

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이후 고경표는 음주 운전에 대한 책임을 인정하고 피해 회복과 경찰 조사에 성실히 임하겠다고 밝히며 활동 중단을 선언했다. 이후 MBC '놀면 뭐하니?', tvN '식스센스: B사이드', '보검 매직컬2' 등은 고경표의 흔적 지우기에 나섰다.

anjee85@sportschosun.com