코르티스가 '2026 마마 어워즈'에서 '레드레드'로 대상인 '올해의 노래'를 비롯, 4관왕에 올랐다. 사진제공=CJ ENM

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[스포츠조선 정빛 기자] K팝의 한 해를 결산하는 무대에서 하이브가 대상 트로피를 모두 가져갔다. 방탄소년단(BTS)이 2개, 코르티스와 엔하이픈이 각각 1개씩 나눠 가지며 '2026 마마 어워즈' 최고상을 석권했다.

'2026 마마 어워즈'는 지난 20일과 21일 양일간 일본 교세라 돔 오사카에서 열렸다. 올해는 '뮤직 인터스텔라'를 주제로 총 9만여 명의 관객이 함께했으며, 전 세계 220여 개 지역에 생중계됐다.

'2026 마마 어워즈' 사진제공=CJ ENM

가장 많은 트로피를 품에 안은 주인공은 방탄소년단이었다. 방탄소년단은 첫날 '올해의 가수'에 이어 둘째 날 정규 5집 '아리랑'으로 '올해의 앨범'까지 거머쥐며 대상 2관왕을 기록했다. 여기에 '남자 그룹상', '팬스 초이스 남자 톱 10', '베스트 송 톱 10'('스윔')을 더해 총 5관왕에 올랐다.

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이로써 방탄소년단은 '마마'에서만 완전체로 대상 23개를 수상했다. 지민의 솔로 대상 1개까지 합하면 통산 24개로, 시상식 역대 최다 대상 수상 기록을 자체 경신했다. 특히 '올해의 가수'는 2016년 첫 수상 이후 통산 8번째로, 이 역시 역대 최다 기록이다.

월드투어 일정으로 시상식에 참석하지 못한 방탄소년단은 영상을 통해 수상 소감을 전했다. 멤버들은 "저희가 '마마'에서 처음 대상을 받은 게 딱 10년 전이었다. 그래서인지 올해의 수상이 더 뜻깊고 오래도록 기억에 남을 것 같다"며 "상을 받을 때마다 책임감이 점점 커지지만 아미(팬덤명) 분들이 계시기에 그 무게감을 이겨내고 앞으로 나아가는 힘을 얻는다"고 밝혔다.

'2026 마마 어워즈'에서 '레드레드' 무대를 선보인 코르티스. 사진제공=CJ ENM

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방탄소년단이 10년의 역사를 다시 썼다면, 같은 소속사 후배 코르티스는 새로운 역사의 시작을 알렸다. 코르티스는 미니 2집 타이틀곡 '레드레드'로 대상인 '올해의 노래'를 수상했다. 지난해 8월 데뷔한 지 약 1년 3개월 만에 거둔 성과다. 지난해 신인상을 받은 데 이어 불과 1년 만에 최고상까지 거머쥐었다는 점에서 의미가 크다.

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코르티스는 '베스트 댄스 퍼포먼스 남자 그룹', '팬스 초이스 남자 톱 10', '베스트 송 톱 10'까지 총 4관왕을 기록했다. 음악과 퍼포먼스는 물론 팬덤의 지지까지 두루 확인한 셈이다.

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멤버들은 "과분한 상을 받게 돼 진심으로 감사하다. 활동을 시작한 후 1년 3개월 동안 매 무대를 꿈의 무대라 생각하면서 임했고 매일매일 새로운 꿈을 꿨던 것 같다. 목표를 하나씩 달성하면서 재밌게 살아온 과정에 함께해 주신 분들께 감사드린다"고 소감을 밝혔다.

이어 "크고 작은 어려움이 있을 때마다 코어(팬덤명)분들이 저희 편이 돼 주셔서 든든하고 고맙다. 저희가 세상에서 가장 좋아하는 일은 무대에서 코어 여러분과 눈 맞추고 목소리를 듣는 일이고, 지금 이 순간이 가장 영광스럽다"고 덧붙였다.

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특히 코르티스는 멤버들이 작사, 작곡과 안무 창작에 직접 참여하는 '영 크리에이터 크루'라는 점에서도 주목받았다. 이들은 '레드레드' 무대에서 360도 스테이지를 누비며 자유분방한 퍼포먼스를 펼쳤고, 패닉과 함께한 '왼손잡이' 합동 무대에서는 선후배 간의 특별한 호흡을 보여줬다.

'2026 마마 어워즈'에서 '올해의 팬스 초이스'를 비롯, 3관왕을 차지한 엔하이픈. 사진제공=CJ ENM

또 다른 대상의 주인공은 엔하이픈이었다. 엔하이픈은 첫날 열린 챕터1에서 '올해의 팬스 초이스'를 2년 연속 수상했다. 여기에 '팬스 초이스 남자 톱 10', '페이보릿 엠카운트다운 스테이지'를 더해 3관왕을 차지했다. 특히 '올해의 팬스 초이스'는 글로벌 팬들의 투표로 수상자가 결정되는 만큼, 엔하이픈의 탄탄한 팬덤 화력을 확인할 수 있는 결과였다. 엔하이픈은 4세대 보이그룹 가운데 처음으로 2년 연속 '마마' 대상을 수상하는 기록도 세웠다.

리더 정원은 "믿기지가 않는다. 저희가 저희 스스로를 믿지 못하던 시기조차 엔진(팬덤명)분들이 믿어주셨기에 이 자리에 있을 수 있었다"며 "영원이라는 흔한 약속보다는, 변하지 않을 엔하이픈의 모습을 보여드리겠다"고 말했다. 선우를 비롯한 멤버들은 눈물을 보이며 팬들에게 감사한 마음을 전했다.

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엔하이픈은 영화 '듄: 파트3'와 협업한 시네마틱 스테이지도 선보였다. 신곡 '아이 원트 유'를 비롯해 '빅 걸스 돈트 크라이', '나이프', '블러디 파라다이스'로 이어지는 무대를 통해 특유의 뱀파이어 세계관을 영화적인 연출로 풀어냈다.

엔하이픈이 '2026 마마 어워즈'에서 영화 '듄: 파트3'와 협업한 무대를 선보였다. 사진제공=CJ ENM

이로써 올해 '마마' 대상 4개는 방탄소년단이 2개, 코르티스와 엔하이픈이 각각 1개씩 나눠 가졌다. 빅히트 뮤직과 빌리프랩 등 하이브 산하 레이블 아티스트들이 최고상을 모두 석권하며 K팝 시장에서의 영향력을 다시 한번 보여줬다.

'2026 마마 어워즈'에서 신곡 '기립' 무대를 처음 공개한 빅뱅. 사진제공=CJ ENM

하이브 아티스트들이 수상 성적표를 채웠다면, 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅은 무대 위에서 관록을 증명했다.

빅뱅은 '올해의 뮤직 비저너리', '베스트 뮤직비디오'('빅'), '팬스 초이스 남자 톱 10' 등 그룹으로 3개의 트로피를 품에 안았다. 여기에 멤버 태양이 '리브 패스트 다이 슬로우'로 '베스트 댄스 퍼포먼스 남자 솔로'를 수상하면서 그룹과 솔로를 합쳐 총 4개 부문에서 수상했다.

특히 '올해의 뮤직 비저너리'는 한 해의 성과를 넘어 K팝의 새로운 가능성과 비전을 제시한 아티스트에게 수여하는 상이다. 2024년 지드래곤, 2025년 '케이팝 데몬 헌터스'에 이어 올해 빅뱅이 세 번째 수상자로 이름을 올렸다.

빅뱅은 "2006년부터 지금까지 빅뱅과 함께해 주신 모든 스태프분들, 그리고 저희의 음악을 잠깐이라도 인생에 녹여 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"며 "무엇보다 저희에게 가장 소중한 존재인 V.I.P(팬덤명)에게 감사하다"고 전했다.

무대 역시 데뷔 20주년에 걸맞게 꾸며졌다. 태양의 솔로 무대로 시작해 빅뱅의 신곡 '기립' 라이브 무대가 처음 공개됐다. 여기에 '빅', '봄여름가을겨울', '거짓말' 등으로 이어지는 무대에는 애니메이션 캐릭터 '아기공룡 둘리'가 등장해 세대를 아우르는 볼거리를 선사했다.

'2026 마마 어워즈'에서 신인상을 수상한 알파드라이브원. 사진제공=CJ ENM

'2026 마마 어워즈'에서 신인상을 수상한 튜이드. 사진제공=CJ ENM

K팝의 미래를 이끌 신인들의 활약도 눈길을 끌었다. 올해 신인상은 보이그룹 알파드라이브원과 걸그룹 튜이드에게 돌아갔다.

알파드라이브원은 데뷔 첫해 '마마' 신인상을 품에 안으며 성장 가능성을 인정받았다. 이들은 퍼포먼스 디렉터 모니카, 립제이와 협업한 무대에서 '다이아몬드 아워', '로우 플레임', '본 다이어'를 선보이며 강렬한 퍼포먼스를 펼쳤다.

알파드라이브원은 "평생 꿈꿔온 '마마'에서 신인상을 받게 되어 벅차고 행복하다. 멤버들과 앨리즈(팬덤명)가 긴 시간 스스로에게 던져온 질문에 대한 정답이 되어주셔서 감사하다"고 소감을 밝혔다.

튜이드 역시 지난 8월 데뷔한 지 약 3개월 만에 신인상을 수상했다. '팬스 초이스 여자 톱 10'까지 차지하며 2관왕에 오른 튜이드는 '스페이스 웨스턴'을 주제로 한 '선 키스' 무대를 통해 신인다운 패기와 에너지를 드러냈다.

리센느는 '베스트 오브 넥스트'를 수상하며 성장세를 인정받았다. '러브 어택'의 역주행에 이어 '위드'로 흥행을 이어온 리센느는 이날 두 곡의 무대를 선보였다. 멤버들은 "2년 전에 '마마' 무대를 보며 나가고 싶다고 멤버들끼리 이야기했었는데 꿈꾸는 게 아니라 이루게 해주신 리마인(팬덤명) 너무 사랑한다"며 감격스러운 소감을 전했다.

리센느가 '2026 마마 어워즈'에서 '베스트 오브 넥스트'를 수상했다. 사진제공=CJ ENM

이 밖에도 아이브가 '여자 그룹상', 연준이 '남자 가수상', 소연이 '여자 가수상'을 받았다. 화사는 '굿 굿바이'로 '베스트 보컬 퍼포먼스 솔로'와 '베스트 송 톱 10'을 수상했고, 에이티즈는 '배드'로 '베스트 코레오그래피'를 차지했다. NCT 위시는 '베스트 브레이크스루 아티스트'와 '큐텐 페이보릿 메가 아티스트'를 수상했다.

CL(왼쪽에서 두 번째)이 '2026 마마 어워즈'에서 올데이 프로젝트 멤버들과 협업 무대를 꾸몄다. 사진제공=CJ ENM

특별 무대에서는 CL과 올데이 프로젝트가 투애니원의 '파이어', '내가 제일 잘나가'를 함께 선보였고, 약 20년 만에 활동을 재개한 패닉은 후배 아티스트들과 합동 공연을 펼쳤다. K팝의 여러 세대가 한 무대에서 만났다는 점에서도 올해 시상식의 의미를 더했다.

'마마 어워즈'는 1999년 엠넷 '영상음악대상'으로 시작해 올해 27년째를 맞았다. 올해는 시상식과 함께 팬 참여형 프로그램 '마마 팬 페스타'를 새롭게 선보이며 행사의 외연을 넓혔다.

다음은 '2026 마마 어워즈' 수상자(작) 명단

올해의 가수 = 방탄소년단

올해의 앨범 = 방탄소년단 '아리랑'

올해의 노래 = 코르티스 '레드레드'

올해의 팬스 초이스 = 엔하이픈

올해의 뮤직 비저너리 = 빅뱅

남자 그룹상 = 방탄소년단

여자 그룹상 = 아이브

남자 가수상 = 연준

여자 가수상 = 소연

신인상 = 알파드라이브원, 튜이드

베스트 송 톱 10 = 아일릿 '잇츠 미', 코르티스 '레드레드', 화사 '굿 굿바이', 르세라핌 '스파게티', 아이브 '뱅뱅', 아이오아이 '갑자기', 에스파 '레모네이드', 방탄소년단 '스윔', 하츠투하츠 '루드!', 엔믹스 '블루 발렌타인'

베스트 댄스 퍼포먼스 남자 그룹 = 코르티스 '레드레드'

베스트 댄스 퍼포먼스 여자 그룹 = 아일릿 '잇츠 미'

베스트 댄스 퍼포먼스 남자 솔로 = 태양 '리브 패스트 다이 슬로우'

베스트 댄스 퍼포먼스 여자 솔로 = 최예나 '캐치캐치'

베스트 보컬 퍼포먼스 그룹 = 악뮤 '소문의 낙원'

베스트 보컬 퍼포먼스 솔로 = 화사 '굿 굿바이'

베스트 밴드 퍼포먼스 = 잔나비 '첫사랑은 안녕히-'

베스트 코레오그래피 = 에이티즈 '배드'

베스트 컬래버레이션 = 르세라핌 '스파게티'(피처링 방탄소년단 제이홉)

베스트 OST = 멜로망스 김민석 '사랑의 언어'('이 사랑 통역 되나요?' OST)

베스트 랩 & 힙합 퍼포먼스 = 지코·리라스 '듀엣'

베스트 뮤직비디오 = 빅뱅 '빅'

팬스 초이스 남자 톱 10 = 엔하이픈, 트레저, 코르티스, 롱샷, 빅뱅, 방탄소년단, 에반, 세븐틴, 스트레이 키즈, 투모로우바이투게더

팬스 초이스 여자 톱 10 = 아일릿, 튜이드, 베이비몬스터, 하츠투하츠, 에이핑크, 아이들, 르세라핌, 엔믹스, 트와이스, 윤아

베스트 브레이크스루 아티스트 = NCT 위시

베스트 오브 넥스트 = 리센느

페이보릿 댄스 & 보컬 퍼포먼스 그룹 = 제로베이스원

페이보릿 아시안 그룹 = 아이엔아이

페이보릿 엠카운트다운 스테이지 = 엔하이픈

비자 슈퍼 스테이지 아티스트 = 트레저

월드와이드 케이코너스 초이스 = 제로베이스원

큐텐 페이보릿 메가 아티스트 = NCT 위시

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com