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[스포츠조선 박아람 기자] 일본인 방송인 사유리가 과거 남자친구에게 결혼과 출산을 요구하며 4년 가까이 기다렸고, 급기야 정자를 달라고 했던 일화를 공개했다.

지난 18일 유튜브 채널 '사유리 임미다'에서 사유리는 7년째 연애 중인 남자친구가 결혼을 미루고 있다는 40대 여성의 고민을 듣게 됐다.

사연자는 남자친구에게 결혼 이야기를 꺼내면 "지금도 행복한데 굳이 결혼해야 하느냐"고 답한다며, 오랜 연애 기간 때문에 쉽게 헤어지지도 못하겠다고 털어놨다.

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이에 사유리는 자신의 과거 경험과 비슷하다며 "나랑 똑같은 상황이었다. 이거 내 사연 아니냐"고 말했다. 이어 자신도 과거 남자친구를 4년 가까이 기다렸다고 고백했다.

당시 상황에 대해서는 "결혼하자고 한 게 아니었다. '아기 낳자, 아기 낳자'고 했다. 정자 달라고 했다"고 설명했다.

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그러면서 결혼할 마음이 없는 상대를 계속 기다릴 필요는 없다고 강조했다. 사유리는 "지금 헤어지는 건 손톱을 뽑는 정도의 아픔이지만 10년 뒤에 헤어지는 건 손가락을 자르는 것과 같다"고 비유하며 이별을 미룰수록 더 큰 상처를 받을 수 있다고 조언했다.

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또한 상대방에게 결혼 의사가 있는지 확인할 수 있도록 구체적인 기한을 정하라고 말했다. 사유리는 "4월 1일 밤 12시까지 나와 결혼하겠다고 하고 혼인신고를 하지 않으면 헤어지겠다고 할 것"이라며 끝까지 결정을 내리지 못한다면 연락을 끊고 관계를 정리하겠다는 단호한 태도가 필요하다고 덧붙였다.

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한편 사유리는 2020년 11월 일본에서 정자를 기증받아 아들 젠을 출산했다. 결혼하지 않고 아이를 낳기로 선택해 자발적 비혼모가 된 그는 현재 방송과 유튜브를 통해 아들과 함께하는 일상을 공개하고 있다.

tokkig@sportschosun.com