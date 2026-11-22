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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 빅뱅 멤버 태양이 아내 민효린의 헌신에 고마움을 전하며 눈물을 쏟았다.

태양은 지난 21일 열린 '2026 MAMA AWARDS'(이하 '2026 MAMA')에서 '베스트 댄스 퍼포먼스 남자 솔로(BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO)' 수상자로 호명됐다.

무대에 오른 그는 "제가 또 언제 이런 상을 받아보겠습니까. 수상소감을 길게 해도 이해해 주시길 바란다"라며 말문을 열었다. 이어 "아티스트 태양이 가장 빛날 수 있도록, 가장 가까운 곳에서 그렇지만 보이지 않는 곳에서 많은 헌신과 응원으로 진정한 사랑을 알려주는 사랑하는 아내 민효린 씨 진심으로 감사하다"라고 덧붙이며 눈물을 쏟았다. 북받치는 감정에 한동안 말을 잇지 못하기도 했다.

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또 "지난주가 아들의 생일이었는데 아빠가 바빠서 같이 있지 못했다. 진심으로 미안하다. 우리 아들 생일 축하하고 진심으로 사랑한다"라며 아들에게도 애틋한 마음을 드러내며 눈물을 흘렸다. 이어 "죄송하다. 주책이다"라며 감정을 추슬렀다.

태양이 공식 석상에서 이처럼 눈물을 쏟은 건 처음이다. 특히 수상 소감에서 민효린의 헌신에 고마움을 전하며 눈물을 보인 대목이 눈길을 끌었다.

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민효린은 2018년 태양과 결혼했으며, 2019년 영화 '자전차왕 엄복동'을 끝으로 사실상 연예 활동을 중단했다. 이후 아들을 출산하고 육아에 전념하고 있다.

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영화 '써니', '스물', '바람과 함께 사라지다' 등을 통해 연기 활동을 펼치고 KBS2 예능 '언니들의 슬램덩크'에서 예능감까지 뽐내며 활발하게 활동했던 민효린. 결혼 후 연예 활동을 뒤로하고 가정에 헌신해 온 아내를 향한 태양의 고마움이 수상 소감에 고스란히 담긴 모습이다.

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joyjoy90@sportschosun.com