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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 김원효가 부산의 한 트랜스젠더 바를 방문한 영상이 공개돼 관심을 모으고 있다.

21일 부산에 위치한 한 트랜스젠더 바의 SNS 계정에는 김원효의 방문을 알리는 게시물이 올라왔다. 업소 측은 "저희 목마에 김원효 님이 찾아주셨습니다. 찾아주셔서 감사합니다"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상 속 김원효는 노래방에서 마이크를 잡고 노래를 부르고 있다. 양옆에는 트랜스젠더로 추정되는 두 사람이 함께 자리해 눈길을 끌었다.

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이와 관련해 22일 스포츠경향 보도에 따르면 김원효의 소속사 유니콘엔트로피엔터테인먼트 측은 실제 방문 시점에 대해 입장을 밝혔다. 소속사 측은 "21일에 방문한 것은 아니다. 현재 김원효는 해외에 있다"며 "정확한 방문 날짜는 확인해야 한다"고 전했다.

실제로 김원효는 22일 개인 계정을 통해 해외 출장 중인 모습을 공개했다. 스페인으로 이동하는 과정에서 아내 심진화와 반려견의 사진을 공유했으며, 공항에 있는 명품 브랜드 샤넬 매장을 촬영하기도 했다.

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특히 김원효는 해당 사진에 "여보, 원하는 거 있으면 다 얘기해"라는 글을 남기며 아내를 향한 애정을 표현했다. 이어 "여보, 3박 4일이야. 금방 갔다 올게", "잠깐 경유할 때 전화할게"라는 메시지를 전했고, 심진화와 영상통화를 나누는 모습도 공개했다.

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한편 김원효와 심진화는 2011년 결혼했으며, 방송과 SNS 등을 통해 서로를 향한 애정을 꾸준히 드러내며 연예계 대표 원앙부부로 알려져 있다.

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tokkig@sportschosun.com