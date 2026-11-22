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[스포츠조선 정안지 기자]배우 한가인이 '로미오와 줄리엣' 속 올리비아 핫세로 완벽 변신해 놀라운 미모를 뽐냈다.

한가인은 지난 21일 자신의 SNS를 통해 별다른 멘트 없이 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 올리비아 핫세의 대표작인 영화 '로미오와 줄리엣' 속 줄리엣의 의상을 입고 포즈를 취한 한가인의 모습이 담겼다. 평소 올리비아 핫세 닮은꼴로 꼽혀온 한가인은 청순하면서도 고전적인 분위기까지 재현하며 높은 싱크로율을 자랑했다. 특히 오뚝한 콧날과 매끄러운 옆태, 또렷한 이목구비가 시선을 사로잡았다.

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앞서 한가인은 지난 19일 자신의 유튜브 채널 '자유부인 한가인'을 통해 줄리엣 메이크업을 받는 과정을 공개한 바 있다.

당시 한가인은 "좀 별로더라도 '비슷하다, 나이에 비해 괜찮다'고 해주셨으면 좋겠다"며 변신을 앞둔 솔직하고 조심스러운 마음을 드러냈다. 그러나 공개된 사진에서는 우려가 무색할 만큼 완벽한 줄리엣 비주얼을 선보여 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com