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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 은지원이 그룹 롱샷 멤버 률과 놀라울 정도로 닮은 비주얼에 자신조차 헷갈렸던 일화를 공개했다.

지난 21일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들' 시즌2에는 게스트로 은가은, 롱샷 률이 출연했다.

이날 은지원은 률을 소개하며 "내 동생이다"라고 했다. 률은 박재범 대표의 1호 아이돌 롱샷 멤버로, 앞서 '살림남'에 처음 출연했을 당시 은지원은 률을 향해 "보면 볼수록 나랑 비슷하다"며 닮은꼴 외모를 인정한 바 있다.

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이에 은가은은 "진짜 동생이냐"라고 물었고, 은지원은 "아니다. 성이 다른데"라며 웃었다.

이어 은가은이 "일부러 닮아 보이게 태닝한 거 아니냐"라고 하자, 률은 "원래 피부톤이다"라고 설명했다. 그러자 은지원은 "그것까지도 비슷하다"라며 웃었다.

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특히 은지원은 "나도 '이거 뭐냐. 언제냐' 하고 봤는데 내가 아니라 률이더라"라며 과거 젝스키스 시절 사진 속 자신과 률을 헷갈렸던 일화를 공개해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com