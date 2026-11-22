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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김가은, 윤선우 부부가 딸의 부모가 된다.

22일 유튜브 채널 '김가은 KIMGAEUN'에는 "드디어 성별 공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에는 2세의 성별을 확인하기 위해 젠더리빌 케이크를 준비한 김가은의 모습이 담겼다. 윤선우는 2세 성별을 모르는 상황.

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윤선우는 케이크 확인 전 "떨린다"며 긴장한 모습을 보였다.

케이크 안쪽 색깔이 파란색이면 아들, 빨간색이면 딸을 의미하는 가운데 두 사람이 확인한 케이크 속 색깔은 빨간색이었다. 이로써 김가은, 윤선우 부부는 딸 부모가 됐다.

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김가은은 윤선우를 향해 "공주 2명 괜찮냐"라고 물었고, 윤선우는 "좋다. 난 딸 아빠다"라며 환호했다. 이어 아내를 꼭 끌어안으며 벅찬 마음을 드러냈다.

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윤선우는 "여보랑 똑같은 딸 나오겠다"라면서 "여보도 여보랑 똑같은 아이 한번 만나봐야지. 내 심정을 조금 알까?"라고 말해 웃음을 안겼다. 그러면서 "나는 하나나 둘이나 별로 상관없다"면서 "여보도 똑같은 애 한 명 상대해 봐라"라고 덧붙여 아내를 향한 장난스러운 애정을 드러냈다.

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김가은과 윤선우는 지난 2025년 10월 26일 서울 모처에서 양가 가족과 가까운 지인들의 축복 속에 비공개 결혼식을 올렸다.

anjee85@sportschosun.com