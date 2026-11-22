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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 허경환이 연예 대상 최우수상을 향한 야심을 드러내며 최근 기세가 좋은 주우재를 견재해 웃음을 안긴다.

오는 24일 화요일 저녁 8시 30분에 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 '예능 대세'로 떠오른 개그맨 허경환과 강재준이 출연한다.

이날 허경환은 2026 연예대상에서 '최우수상'을 노리고 있다고 밝혀 눈길을 끈다. 최근 예능 대세로 활약하며 각종 예능 프로그램에서 존재감을 발휘하고 있는 허경환은 "지상파 3사 연예 대상에서 우수상은 받았지만, 최우수상을 받은 적이 없다"라며 올해 최우수상을 향한 기대감을 드러냈다.

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이어 허경환은 "(최우수상 수상에) 엄청난 걸림돌이 있다. 주걸림돌이다. 우재가 요즘 기세가 너무 좋다"라며 주우재를 향해 폭풍 견제하는 모습도 보였다.

또한 허경환은 최근 조혜련과 함께 찍은 태보 영상, 이른바 '태운자로'라고 불리는 영상의 비하인드를 공개한다.

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허경환은 "(태보 안무를) 촬영 당일 저녁 9시에 바로 짜서 촬영했다"라고 털어놓으며 급박하게 진행됐던 촬영 현장을 회상했다. 이어 허경환은 "조혜련 선배 섭외 전화를 받고 아차 싶었다"며 섭외 에피소드를 털어놓는다.

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anjee85@sportschosun.com