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[스포츠조선 박아람 기자] SBS 이동원 PD가 고(故) 박종기 카메라 감독과의 추억을 공개하며 애틋한 추모의 글을 남겼다.

이동원 PD는 22일 개인 계정에 박종기 카메라 감독과 함께 일했던 시절을 회상하는 장문의 글을 게재했다.

이동원 PD는 막내 조연출이던 시절부터 박종기 감독과 여러 차례 촬영을 함께했다며, 자신보다 열 살 이상 많았던 그를 어느 순간부터 '종기형'이라고 부르기 시작했다고 밝혔다.

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하지만 박종기 감독은 자신을 한 번도 이름으로 부르지 않고 늘 '동원 피디'라고 불렀으며, 단 한 번도 말을 놓지 않았다고 전했다.

가장 기억에 남는 추억으로는 지방 출장길에 함께했던 시간을 꼽았다. 푸른 하늘이 유난히 아름다웠던 어느 날, 승합차에 나란히 앉아 2시간 넘게 이야기를 나눴다는 것. 당시 박종기 감독은 소개팅한 여성과 결혼할지도 모르겠다며 수줍게 이야기를 꺼냈고, 대화는 어린 시절 추억으로 이어졌다.

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이동원 PD는 "그날 어디로 가는 길이었는지, 무슨 촬영을 했는지는 전혀 기억나지 않는다. 다만 수다와 웃음소리는 생생하다"며 "아마, 그날 우린 꽤 행복했었나 보다"라고 회상했다.

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박종기 감독은 몇 년 전부터 투병 생활을 시작했고, 한동안 두 사람은 만나지 못했다. 그러다 몇 달 전 SBS 예능 프로그램 '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(꼬꼬무) 녹화장에서 오랜만에 재회했다.

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투병의 흔적이 역력한 박종기 감독을 마주했지만 이동원 PD는 평소처럼 농담을 주고받으며 이야기를 나눴다고 했다. 오히려 박종기 감독은 자신을 걱정하며 "너무 일 많이 하지 말고. 끼니 잘 챙기고, 잘 자고, 건강 꼭 챙기라고" 당부했다고 전했다.

이동원 PD는 정작 본인이 아픈 상황에서도 자신의 건강부터 챙겨준 박종기 감독의 따뜻한 마음을 떠올렸다.

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하지만 이별은 갑작스럽게 찾아왔다. 이동원 PD는 약 2주 전 회사 게시판에 박종기 감독의 병원비 모금 공지가 올라왔으며, 호스피스 병동으로 옮겼다는 소식을 접했다고 밝혔다. 다시 돌아올 것이라는 믿음으로 마음을 보탰지만, 며칠 뒤 세상을 떠났다는 소식을 듣게 됐다.

그는 "편집실에서 심장이 툭, 내려앉았다"며 "그날의 행복했던 출장길이 먼저 생각났다. 내게 건네던 걱정도. 그게 나와 형의 마지막 대화가 될 줄은 몰랐다"고 애통한 마음을 드러냈다.

이어 "부디 그곳에서는 긴 투병의 고통을 모두 잊고 마음껏 행복하시길"이라며 고인의 명복을 빌었다.

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글의 마지막에는 방송 제작 현장의 고된 노동 환경에 대한 생각도 덧붙였다. 함께 일했던 감독들 가운데 세상을 떠난 이들이 많아졌다며 잦은 밤샘과 출장, 불규칙한 식사와 수면, 부족한 휴식, 과로와 극심한 스트레스 등을 언급했다.

이동원 PD는 이제는 더 이상 그렇게 살지 않겠다며 고인의 마지막 당부를 마음에 새기겠다고 다짐했다. 그는 "나는 가족들을 생각하며, 누구보다 건강하고 행복하게 살 거다"라며 "종기형 보란 듯이 오래오래"라고 약속했다.

마지막으로 "그러니 형도 꼭 행복하세요. 영원히"라는 말을 남기며 추모의 글을 마무리했다.

tokkig@sportschosun.com