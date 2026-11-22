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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 김원효의 부산 트랜스젠더 바 방문 영상이 공개됐다가 삭제돼 관심이 쏠리고 있다.

지난 21일 부산에 위치한 한 트랜스젠더 바의 공식 계정에는 김원효가 업소를 찾았다는 내용의 게시물과 영상이 올라왔다. 업소 측은 "저희 XX에 김원효 님이 찾아주셨습니다. 찾아주셔서 감사합니다"라는 글을 함께 남겼다.

영상에는 김원효가 무대에서 마이크를 들고 노래를 부르는 모습이 담겼다. 양옆에는 여성 두 명이 함께 서 있었으며, 김원효는 이들과 어울리며 가수 임영웅의 '별빛 같은 나의 사랑아'를 열창했다. 한 여성은 김원효의 팔짱을 끼는 등 친근한 모습을 보이기도 했다.

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영상이 온라인상에서 퍼지면서 실제 방문 날짜와 당시 상황에도 관심이 쏠렸다. 이후 해당 업소는 계정에 게시했던 영상을 삭제했다.

이와 관련해 김원효의 소속사 유니콘엔트로피엔터테인먼트 측은 22일 일간스포츠에 "불륜은 절대 아니"라고 밝혔다. 앞서 소속사는 김원효가 21일 방문한 것은 아니라며 현재 해외에 머물고 있어 정확한 방문 시점은 추가 확인이 필요하다는 입장을 전한 바 있다.

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실제로 김원효는 현재 스페인에 머물고 있다. 그는 22일 자신의 SNS를 통해 해외 출장길에 오른 근황을 공개했다. 출국 과정에서 아내 심진화와 반려견의 모습을 공유했으며, 공항에 있는 명품 브랜드 매장을 촬영해 아내에게 메시지를 남기기도 했다.

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김원효는 "여보, 원하는 거 있으면 다 얘기해"라고 적었으며, 이어 "여보, 3박 4일이야. 금방 갔다 올게", "잠깐 경유할 때 전화할게"라며 다정한 모습을 보였다. 심진화와 영상통화를 나누는 장면도 공개했다.

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한편 김원효와 심진화는 2011년 결혼했다. 두 사람은 여러 방송과 SNS를 통해 서로를 향한 애정을 드러내며 연예계 대표 원앙부부로 알려져 있다.

tokkig@sportschosun.com