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[스포츠조선 이게은기자] 웹 예능 '핑계고' 측이 배우 고경표를 인기상 후보에 올렸다가 논란이 일자 후보에서 제외했다.

22일 '핑계고'는 유튜브 채널을 통해 '제4회 핑계고 시상식 계원 투표 안내'라는 글을 게재했다.

제작진은 "올해도 아낌없이 떠들어 제끼며 웃음을 준 계원님들에게 소중한 한 표 부탁드린다"라며 대상, 핑계고 에피소드 작품상, 스핀오프 작품상, 베테랑 인기 스타상, 라이징 인기 스타상 등 6개 부문 후보 명단을 공개했다.

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그런데 최근 만취 음주운전으로 물의를 일으킨 고경표가 라이징 인기 스타상 남자 부문 후보에 이름을 올려 논란이 됐다. 고경표의 활동이 사실상 중단되면서 그가 출연 중이거나 출연을 앞둔 예능 프로그램들도 잇따라 고경표 지우기에 나선 상황. 이와 달리 '핑계고'는 고경표를 인기상 후보에 포함해 의아함을 자아낸 것. 논란이 이어지자 '핑계고' 측은 고경표를 후보 명단에서 제외했다.

한편 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 몰다가 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 당시 고경표의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.08%의 두 배 가까운 0.150%로 측정됐다. 이 사고로 환경미화원 1명이 부상을 입었으며 경찰은 조만간 고경표를 불러 조사할 방침이다.

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고경표는 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 "경찰 조사에 성실히 임하겠다. 사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 하고, 처분에 따른 모든 책임을 지겠다"라고 고개를 숙였다.

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고경표 소속사는 "먼저 고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다. 음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"라며 고개를 숙였다.

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joyjoy90@sportschosun.com