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[스포츠조선 박아람 기자] 전 UFC 선수 김동현이 과거 운전 중 시비를 걸던 트럭 운전자가 자신의 얼굴을 확인한 뒤 태도를 바꿔 인사하고 떠난 일화를 공개했다.

김동현은 지난 21일 방송된 tvN 예능프로그램 '놀라운 토요일'에 출연해 운전 중 겪었던 경험을 들려줬다.

이날 방송에서 붐은 출연진에게 고속도로 운전 중 화가 나는 순간이 언제인지 물었다. 이에 김동현은 도로 위 보복 운전을 언급하며 자신 역시 비슷한 상황을 경험했다고 밝혔다.

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김동현은 "보복운전이 많다. 정상적으로 가는데 빨리 가라고 한다. 어떤 사람들은 창문을 내리기도 한다'고 했다"고 당시 도로 위 분위기를 설명했다.

이야기를 듣던 붐은 김동현에게 직접 차창을 내리고 대응한 적도 있는지 질문했다. 그러자 김동현은 젊은 시절 경차를 운전하던 때를 떠올렸다.

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그는 "젊었을 때 경차를 몰았다. 트럭이 옆에 서더니 창문을 내리더라"고 말했다. 상대 운전자가 먼저 창문을 내리며 시비를 걸어오자 자신도 창문을 열었다는 것.

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이어 김동현은 "나도 창문을 내리니까 입술을 덜덜 떨면서 인사하고 가더라. 잊을 수가 없다"고 당시 상황을 전했다. 처음에는 위협적인 태도를 보였던 트럭 운전자가 김동현의 얼굴을 확인한 뒤 긴장한 모습을 보이며 인사하고 떠났다는 것이다.

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이를 들은 문세윤은 "만두귀를 봤나보다"고 반응해 웃음을 더했다. 격투기 선수들의 오랜 훈련으로 귀 모양이 변형되는 이른바 '만두귀'를 알아봤을 것.

이에 김동현은 당시 자신이 타고 다녔던 차량을 언급하며 "91년식 경차 타고 다닐 때"라고 덧붙였다.

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한편 김동현은 UFC에서 활약한 종합격투기 선수 출신으로, 은퇴 후에는 각종 예능 프로그램에 출연하며 방송인으로 활동하고 있다. 2018년 송하율과 결혼했으며 슬하에 사남매를 두고 있다.

tokkig@sportschosun.com