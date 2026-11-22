'2026 마마 어워즈'에서 빅뱅. 사진제공=CJ ENM

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 빅뱅(BIGBANG)이 데뷔 20주년을 맞아 '2026 마마 어워즈'에서 4관왕에 오른 데 이어 신곡 무대까지 선보이며 여전한 존재감을 과시했다.

빅뱅은 지난 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 마마 어워즈'에서 무대에 올라 데뷔 20년 차의 저력을 보여줬다. 특히 지드래곤은 검은색과 분홍색이 섞인 '장발 스타일'로 등장, 시선을 사로잡았다.

태양의 솔로 무대로 포문을 연 빅뱅은 전날 발매한 신곡 '기립'을 최초 공개했다. 리드미컬한 래핑과 파워풀한 보컬이 어우러지며 빅뱅 특유의 음악적 색깔을 드러냈다.

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이어 '빅' 무대에서는 무대 곳곳을 자유롭게 누비며 관객들의 호응을 이끌어냈다. 대규모 댄서들과 함께한 퍼포먼스에 오랜 무대 경험에서 나오는 여유로운 무대 매너까지 더해지며 교세라 돔 오사카를 뜨겁게 달군 것.

'2026 마마 어워즈'에서 빅뱅. 사진제공=CJ ENM

추억의 애니메이션 '아기공룡 둘리'와의 이색적인 협업도 눈길을 끌었다. 빅뱅의 대표곡 '봄여름가을겨울', '거짓말'에 맞춰 둘리 애니메이션이 펼쳐지며 세대를 아우르는 무대가 완성됐다.

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오랜 시간 사랑받아온 음악과 캐릭터의 만남으로 향수를 자극하는 동시에, 올해 마마가 내세운 시공간을 초월한 음악적 연결이라는 주제도 구현한 셈이다.

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무엇보다 이번 무대는 과거의 영광을 재현하는 데 그치지 않았다는 점에서 주목할 만하다. 대표곡뿐 아니라 신곡으로도 대형 시상식 무대를 채우며 데뷔 20년 차에도 여전히 현재진행형인 빅뱅의 존재감을 보여줬다.

'2026 마마 어워즈'에서 빅뱅. 사진제공=CJ ENM

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이날 빅뱅은 '뮤직 비저너리 오브 더 이어', '베스트 뮤직비디오 위드 유튜브', '베스트 댄스 퍼포먼스 남자 솔로'(태양), '팬스 초이스' 등 4개 부문을 수상하는 기쁨도 누렸다.

특히 '뮤직 비저너리 오브 더 이어'는 음악적 도전과 개척 정신으로 K팝 산업에 기여한 아티스트에게 수여하는 상이다. 2024년 지드래곤이 솔로 아티스트로 받았던 이 상을 올해는 빅뱅이라는 이름으로 거머쥐었다는 점에서 의미가 남다르다.

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'2026 마마 어워즈'에서 빅뱅. 사진제공=CJ ENM

멤버들은 "2006년부터 지금까지 빅뱅과 함께해 주신 모든 스태프분들, 그리고 저희의 음악을 잠깐이라도 인생에 녹여 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"며 "무엇보다 저희에게 가장 소중한 존재인 V.I.P(팬덤명)에게 감사하다"고 전했다.

이어 "20년이라는 긴 시간 동안 빅뱅을 만들어주신 YG 패밀리 식구들과 현석이 형, 좋은 비전을 제시해 준 테디 형에게도 감사드린다. 이 상의 영광을 함께해 주신 모든 분들과 나누고 싶다"고 덧붙였다.

'2026 마마 어워즈'에서 빅뱅. 사진제공=CJ ENM

'2026 마마 어워즈'에서 빅뱅. 사진제공=CJ ENM

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com