김민. '나 혼자 산다' 스틸컷. 사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김민이 산불로 번질 뻔한 화재 현장에서 직접 초기 진화에 나선 사실이 알려졌다.

김민은 지난 19일 강원도 고성군에서 넷플릭스 시리즈 '혼: 삼각의 시간' 촬영을 마치고 숙소로 이동하던 중 한 리조트 인근에서 화재를 목격했다.

당초 불의 규모가 크지 않아 신고 후 이동하려 했으나, 불길이 빠르게 번지는 것을 보고 차량을 멈춰 세운 뒤 현장으로 향했다.

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당시 약 5평 규모였던 불은 5분여 만에 50평가량으로 번진 것으로 전해졌다. 특히 바람이 산 방향으로 불면서 자칫 대형 산불로 확산할 수 있는 상황이었다.

이에 김민은 현장에 있던 리조트 직원과 함께 건물에 비치된 소화기를 이용해 초기 진화에 나섰다. 현장은 앞이 제대로 보이지 않을 정도로 연기가 가득했으며, 김민은 물에 적신 수건으로 입과 코를 막고 진화 작업을 이어간 것으로 알려졌다.

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이 과정에서 김민이 입고 있던 외투 일부가 불에 탔으나, 다행히 큰 부상은 입지 않은 것으로 전해졌다. 김민과 리조트 직원의 신속한 대응은 불길이 주변 산으로 확산하는 것을 막는 데 도움이 된 것으로 알려졌다. 김민은 이후 예정대로 촬영을 진행했다.

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김민이 KBS1 생명대기획 다큐멘터리 '죽음의 비즈니스' 3부작의 앰버서더가 됐다. 사진제공=KBS1

김민이 KBS1 생명대기획 다큐멘터리 '죽음의 비즈니스' 3부작의 앰버서더가 됐다. 사진제공=KBS1

이러한 가운데 김민은 KBS1 생명대기획 다큐멘터리 '죽음의 비즈니스' 3부작의 앰배서더로도 나선다. 오는 25일 첫 방송되는 '죽음의 비즈니스'는 야생동물 밀렵과 불법 거래의 실태를 조명하는 프로그램이다.

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김민은 예고편에 출연해 "굉장히 충격적이고 녹음하면서도 많은 감정이 올라왔다"며 "많은 사람이 보고 '우리가 지금 무엇을 하고 있는가'를 느꼈으면 좋겠다"고 전했다.

김민은 2011년 데뷔해 '카지노', '킬러들의 쇼핑몰', '택배기사' 등에 출연했다. 최근 MBC '나 혼자 산다'에서 90년 넘은 동두천 구옥에 거주하며 직접 집을 보수하고 무술을 수련하는 일상을 공개해 '동두천 자연인'이라는 별명을 얻었다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com