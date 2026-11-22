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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 심진화가 남편인 코미디언 김원효의 부산 트랜스젠더 바 방문 이유를 직접 밝히며 주변의 걱정을 당부했다.

22일 마이데일리 보도에 따르면 심진화는 김원효의 트랜스젠더 바 방문과 관련해 매체와의 통화에서 "일요일 오전부터 해프닝이 벌어졌다"고 말했다.

이어 "김원효가 부산에 놀러갔다가 후배가 있다는 말에 잠시 들려 인사하고 노래 한 곡을 부른 뒤 나온 것이다. 사진 속 오른쪽 사람이 김원효의 고등학교 후배다"라며 당시 상황을 설명했다.

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또한 "당시 상황을 이미 전화로 전달해 알고 있었다. 다들 걱정 말아달라"며 웃어 넘겼다. 남편의 방문 사실을 사전에 알고 있었으며, 별다른 문제가 없다는 취지로 전한 것.

앞서 지난 21일 부산의 한 트랜스젠더 바 공식 계정에는 김원효가 업소를 방문했다는 글과 함께 영상이 올라왔다. 영상 속 김원효는 편안한 차림으로 마이크를 들고 가수 임영웅의 '별빛 같은 나의 사랑아'를 부르고 있었다. 양옆에는 여성 두 명이 함께 있었으며, 이 중 한 명은 김원효의 팔짱을 끼기도 했다.

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해당 영상은 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 확산했다. 평소 아내 심진화를 향한 애정을 공개적으로 드러내며 연예계 대표 사랑꾼으로 알려진 김원효의 뜻밖의 모습에 관심이 집중됐다. 이후 업소 측은 논란이 된 게시물을 삭제했다.

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김원효의 소속사 유니콘엔트로피엔터테인먼트 측은 앞서 방문 날짜와 관련해 "21일에 방문한 것은 아니다. 현재 김원효는 해외에 있다"며 "정확한 방문 날짜는 확인해야 한다"고 밝혔다.

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실제로 김원효는 22일 자신의 SNS를 통해 스페인 출장길에 오른 근황을 공개했다. 공항에서 아내를 향해 "여보, 원하는 거 있으면 다 얘기해"라고 메시지를 남겼으며, "여보, 3박 4일이야. 금방 갔다 올게", "잠깐 경유할 때 전화할게"라는 글로 다정한 모습을 보였다.

한편 김원효와 심진화는 2011년 결혼했다. 두 사람은 방송과 SNS를 통해 변함없는 부부애를 보여주며 대중의 관심을 받아왔다.

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tokkig@sportschosun.com