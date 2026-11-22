유튜브 '장한별' 공식 채널 영상 캡처

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 장한별이 AI 보컬의 히트곡 '꿈꾸던 어른이 되었나요?'를 자신만의 진정성 넘치는 목소리로 재해석해 뜨거운 반응을 얻고 있다.

장한별은 지난 18일 자신의 공식 유튜브 채널을 통해 가상 보컬 머무르(MEOMURU)의 원곡 '꿈꾸던 어른이 되었나요?'의 라이브 커버 영상을 공개했다. 해당 영상은 공개 직후부터 음악 팬들의 뜨거운 반응을 얻더니 사흘 만인 21일 현재, 조회수 47만을 기록한데 이어 유튜브 하이프 순위 10위까지 올랐다.

원곡 '꿈꾸던 어른이 되었나요?'는 AI 기술로 생성된 가상 보컬 머무르가 발표한 곡으로, 최근 음원 사이트 멜론의 차트 정상에 오르며 가요계에 신선한 충격을 안긴 화제작이다. 장한별은 차가운 알고리즘이 만들어낸 원곡의 멜로디 위에 15년 동안 무대를 지켜온 '인간 가수'만의 깊고 뜨거운 서사를 입혀 완전히 새로운 감동을 완성했다.

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특히 이번 영상에서 장한별은 화려한 장치나 고음 위주의 기교를 과감히 덜어냈다. 잔잔한 반주 위에서 가사 한 글자, 한 글자에 자신의 15년 세월과 진심을 꾹꾹 눌러 담아 담담하면서도 예리하게 파고드는 음색으로 소화해 냈다. 어릴 적 꿈꿨던 이상적인 어른의 모습과 현실의 무게 사이에서 고민하는 이들에게 건네는 진심 어린 위로는 시청자들의 깊은 공감을 끌어내며 짙은 여운을 남겼다.

영상을 접한 팬들 역시 "이 노래 커버 중 레전드다", "AI를 이길 수 있는 가수는 천재 뮤지션 장한별뿐이다", "마치 본인 노래 같다" 등 뜨거운 반응을 쏟아내며 장한별만의 섬세한 감정 표현과 보컬에 호평을 이어갔다.

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이번 커버 영상의 흥행은 최근 이어지고 있는 장한별의 가파른 상승세와 맞물려 더욱 시너지를 내고 있다. 장한별은 최근 KBS2 '불후의 명곡' 2회 연속 우승을 비롯해 생애 첫 단독 콘서트 전석 초고속 매진, 신곡 '미야(Miya)'의 장기 흥행까지 연이어 기록하며 거침없는 행보를 펼치고 있다.

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유튜브 차트까지 접수하며 '대세 보컬리스트'로 자리매김한 장한별은 오는 23일 KBS1 '가요무대'와 SBS Life 음악 차트쇼 '더트롯쇼'에 연이어 출연하며, 12월 17일에는 MBC 표준FM '손태진의 트로트 라디오' 보이는 라디오 출격을 확정 짓는 등 다방면으로 활약을 이어갈 예정이다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com