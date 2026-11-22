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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 한민관이 레이싱 선수로 활약 중인 근황을 전했다.

21일 백지영의 유튜브 채널 '백지영'에는 '딸이랑 레이싱 경기 보러 온 백지영이 돈 이야기 듣고 깜짝 놀란 사연은? (레이싱팀)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 백지영은 지인의 초대로 딸과 함께 레이싱 대회장을 찾았다. 경기를 관람하던 중 한 남성이 두 모녀에게 다가왔는데, 그는 한민관이었다.

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백지영은 깜짝 놀랐고 "잘 지냈냐"라며 한민관과 포옹했다. 이어 딸에게 "엄마랑 옛날에 같이 촬영하던 멋있는 오빠다"라며 2009년 KBS2 예능 '천하무적 토요일 - 천하무적 야구단'에서 함께한 추억을 떠올렸다.

한민관은 지난주 레이싱 시합에 참가, 챔피언 후보에 올랐지만 사고가 났다고 전했고, 백지영은 "진짜? 어떡할 거야"라며 걱정했다. 한민관은 "어쩔 수 없다"라며 담담한 반응을 보였다.

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백지영은 "누군가가 사인을 받으러 오면 내가 아닌 민관이 일 것"이라고 말했는데, 잠시 후 실제로 백지영이 아닌 한민관에게 사인을 요청하는 팬이 등장해 눈길을 끌었다. 한민관은 사인을 해준 뒤 "(사람들이) 내가 개그맨인 걸 잘 모른다"라며 웃음을 지었다. 한민관은 "우리나라에서 인정해 준다"라며 레이싱 선수로서의 자부심도 드러냈다.

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한편 한민관은 지난 2006년 KBS 21기 공채 개그맨으로 데뷔했으며 2011년부터 프로 레이서에 입문, 레이싱 선수로 활약했다.

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joyjoy90@sportschosun.com