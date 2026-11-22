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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 모태솔로 커플 19기 상철과 옥순의 결혼식 현장이 공개됐다.

두 사람은 오늘(22일) 부산에서 결혼식을 올리며 백년가약을 맺었다. 상철과 옥순은 지난 2024년 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 19기 모태솔로 특집에서 만나 실제 연인으로 발전했으며 약 2년 만에 결혼까지 골인, 부부가 됐다.

두 사람의 웨딩 메이크업 등을 담당한 업체 대표 원장 A씨가 자신의 SNS를 통해 결혼식 현장을 공개했는데, 누리꾼들은 이전보다 살이 오른 상철의 모습에 주목했다.

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이에 A씨는 "모르시는 분이 계실까 봐 내용 같이 남긴다. 상철 님께서 몇 달 전 사고가 있으셨다. 지금 약물 치료도 같이 겸하고 계신데 약의 영향으로 살이 조금 찌셨다고 한다. 너무 멋진 우리 상철님 얼른 완쾌되실 수 있게 다 같이 응원 부탁드리겠다"라는 글을 남겼다.

이후 누리꾼들은 상철이 하루빨리 건강을 회복하길 바란다는 응원과 격려의 메시지를 남겼고, 두 사람의 결혼을 축하하는 댓글도 이어져 훈훈함을 안겼다.

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joyjoy90@sportschosun.com