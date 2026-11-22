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[스포츠조선 정안지 기자]플라이투더스카이 브라이언이 과거 목 상태가 악화하면서 노래에 대한 자신감을 잃고 무대에 서는 것조차 두려워했던 시간을 털어놨다.

22일 tvN '유 퀴즈 온더 블럭' 측은 "브라이언과 환희가 서로에게 하지 못했던 말"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 브라이언은 "2012년, 2013년 정도 환희가 군대 갔을 때부터 노래할 때 자신감이 떨어졌다"라고 밝혔다.

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그는 "그때는 환희한테도 이야기를 안 했다"라면서 "목이 슬슬 안 좋아질 시기에 '너를 너를 너를' 앨범 활동을 하면서 갈수록 노래하는 게 더 두려워지고, 더 싫어졌다"라고 털어놨다.

환희는 "안타까웠고 미안하기도 했다"라면서 "'그때 조금 더 쉬었더라면 그렇게 악화하지 않았을까'라는 생각도 한다"라고 했다.

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브라이언은 '환희가 브라이언에게 미안해한달 걸 알고 있냐'는 질문에 "전혀 몰랐다"라면서 "오랜만에 컴백하는 거였기 때문에 '환희가 나랑 음악하고 싶어 하는구나. 힘들어도 참자'라는 마음이 있었다"라고 당시를 떠올렸다.

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브라이언은 과거 성대결절을 겪은 이후 목 상태가 악화하면서 노래에 대한 부담감, 무대에 서는 것에 대한 두려움이 커지면서 결국 2019년 플라이투더스카이 정규 10집 활동을 끝으로 가수 활동을 잠정 중단했다.

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이후 약 8년 만에 다시 용기를 낸 브라이언은 지난 21일 플라이투더스카이 새 앨범을 발매하며 가수로서 활동 재개에 나섰다.

환희는 그런 브라이언에게 "두려워하지 말고 혼자 무대에 서는 것도 아니고 내가 옆에서 도와줄 테니까 아무 걱정하지 말고 열심히 활동해 보자"라고 응원해 훈훈함을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com