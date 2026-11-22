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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 핑클 멤버 겸 배우 성유리가 오랜만에 근황을 공개하며 여전한 미모를 자랑했다.

성유리는 22일 자신의 SNS에 "언니들한테 한참 예쁨 받을 나이. 막내율"이라는 글과 함께 짧은 영상을 올렸다.

영상에는 화보 촬영에 임하고 있는 성유리의 모습이 담겼다. 어깨 라인이 드러나는 의상을 착용한 그는 카메라 앞에서 여러 가지 포즈를 선보이며 우아한 분위기를 연출했다. 두 아이의 엄마라는 사실이 믿기지 않을 만큼 변함없는 비주얼로 눈길을 끌었다.

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현재 성유리는 약 21년 만에 핑클 완전체 활동을 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 오랜만에 멤버들이 함께하는 모습을 기다려온 팬들의 기대도 커지고 있다.

한편 성유리는 2017년 프로골퍼 출신 안성현과 결혼했으며, 2022년 쌍둥이 딸을 출산했다.

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남편 안성현은 가상자산 거래소 상장을 청탁한다는 명목으로 거액을 받아 챙긴 혐의 등으로 재판을 받아왔다. 이후 최근 해당 사건의 상고심에서 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등 혐의에 대해 무죄 판결을 받았다.

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tokkig@sportschosun.com