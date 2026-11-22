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[스포츠조선 김수현기자] 추성훈이 마지막 은퇴전을 치른 가운데, 딸 추사랑의 소꿉친구 유토가 현장을 찾아 추성훈을 향한 깊은 존경심을 전했다.

유토는 22일 자신의 SNS를 통해 "나의 영원한 슈퍼맨이 돌아왔다. 사랑이 아빠, 추성훈 선수! 정말 감사합니다"라는 글과 함께 추성훈과 나란히 찍은 사진을 게재했다.

함께 공개된 사진 속에는 추성훈을 중심으로 딸 추사랑과 유토가 다정하게 포즈를 취하고 있어 보는 이들의 훈훈함을 자아냈다.

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유토는 격투기 선수로서 마지막까지 투혼을 불사른 추성훈을 '슈퍼맨'이라 칭하며 진심 어린 경의를 표했다.

앞서 추성훈은 21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 '블랙컴뱃 17: 벤타블랙' 코메인 이벤트 89kg 계약 체중 매치에서 크리스 리벤과 3라운드까지 가는 혈투 끝에 1-2(28-29, 29-28, 28-29) 스플릿 판정패를 기록했다.

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예매 오픈 55분 만에 2만 1,177석 전석 매진을 기록할 정도로 뜨거운 화제를 모은 이날 경기에서 추성훈은 양팔에 태극기와 일장기가 나란히 새겨진 유도복을 입고 등장해 시선을 집중시켰다.

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특히 아버지의 영정 사진을 품에 안은 어머니와 함께 케이지로 향한 추성훈은 관중석을 향해 큰절을 올리며 현장을 눈물바다로 만들었다. 객석에는 아내 야노 시호와 딸 추사랑, 그리고 수많은 연예계 동료들이 자리해 그의 마지막 투혼을 지켜봤다.

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한편, 유토는 과거 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연 당시부터 추사랑과 남다른 우정을 쌓아온 '남사친'이다.

15대째 의사 가문의 자제로 알려진 유토를 향해 야노 시호가 평소 '미래의 사위'라고 부를 만큼 각별한 애정을 드러낸 바 있어, 더욱 큰 관심을 모으고 있다.