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[스포츠조선 김수현기자] 유튜버 아옳이(본명 김민영)가 공개 열애 중인 한의사 남자친구 김형배와 함께 프랑스 파리로 떠나 럭셔리한 럽스타그램을 공개했다.

아옳이는 지난 21일 자신의 SNS에 "비 오는 파리"라는 글과 함께 여러 장의 여행 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 아옳이는 빨간 장미 꽃다발을 품에 안은 채 로맨틱한 파리의 거리를 거닐며 행복한 미소를 짓고 있다. 그는 "근데 세 장 다 나만 포즈 바뀌는 거 실화. 노력해 주는 형배 씨 땡큐"라고 덧붙이며 남자친구를 향한 달달한 애정을 드러냈다.

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두 사람이 머무는 초호화 숙소 역시 눈길을 끌었다. 아옳이는 화려한 내부 사진을 공개하며 "제가 좋아하는 바카라 샹들리에가 완전 가득했던 어른 호텔 느낌이었다"고 감탄했다.

앞서 프랑스로 출국할 당시 아옳이가 "진짜 잘 맞는지 보려면 유럽 여행을 가봐야 한다는 이야기가 있다"고 의미심장한 말을 남긴 바 있어, 두 사람의 이번 동반 여행에 더욱 큰 관심이 쏠리고 있다.

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두 사람의 진지한 만남과 재혼 가능성은 최근 유튜브 영상에서도 엿보였다. 지난 16일 공개된 '숨 쉬듯 들어오는 결혼 플러팅, 커플 데이트 브이로그' 영상에서 아옳이가 "우리 처음으로 가을을 같이 보내는 거 아니냐"고 묻자, 김형배는 "조금만 있으면 사계절을 다 봤다. 이제 결혼해도 되겠다"며 직진 멘트를 던졌다.

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이어 김형배는 "사계절 다 보고 결혼하라는 소리가 있지 않나. 저 이제 결혼해도 되나. 한 명이라도 반대하면 안 하겠다. 반대할 분은 성함이랑 전화번호를 남겨라. 내가 설득하겠다"고 너스레를 떨어 현장을 핑크빛으로 물들였다.

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한편 아옳이는 지난 2018년 카레이서 서주원과 결혼했으나 2022년 파경을 맞았다. 이후 다이어트를 위해 한의사 김형배의 한의원을 찾았다가 연인으로 발전해 현재 공개 열애를 이어가고 있다.