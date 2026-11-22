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[스포츠조선 김수현기자] vN '킬잇' 우승자 김나라가 8년간 교제한 동성 연인 유림 씨와 결혼식을 올린 후 달달한 신혼 근황을 공개했다.

김나라는 최근 자신의 SNS에 "Gallery date with my newlywed wife. 밤의 미술관. 리움 프라이빗 이브닝에서 국화빵을 너무 잘 먹는 수상한 부부"라는 글과 함께 리움 미술관에서 찍은 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 두 사람은 다정하게 미술관 데이트를 즐기며 행복한 신혼부부의 일상을 만끽하고 있다.

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앞서 두 사람은 지난 1일 강원도 횡성의 한 논에서 지인들의 축복 속에 특별한 결혼식을 올리며 평생을 약속했다.

이와 관련해 김나라는 지난 19일 자신의 유튜브 채널을 통해 결혼식 비하인드를 전했다.

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동성 부부의 법적 혼인신고 여부에 대해서는 솔직한 심경을 밝혔다. 김나라는 혼인신고가 가능하냐는 질문에 "못하는데 어떻게 하겠느냐"고 답했으며, 혼인신고를 위해 해외로 나갈 계획도 현재로서는 없다고 선을 그었다.

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양가 부모님의 따뜻한 반응도 공개됐다. 김나라는 "우리 부모님은 오랫동안 언니를 봐오셔서 '결혼하는구나. 언제 할 거야? 알아서 잘해'라는 반응이었다"고 전했다.

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유림 씨는 "어머니는 예전부터 알고 계셨고 아버지는 방송 나가기

한편 스타일리스트 겸 패션 인플루언서인 김나라는 지난 7월 종영한 tvN 패션 크리에이터 서바이벌 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁'에서 최종 우승을 차지했다.

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당시 김나라는 우승 소감을 통해 유림 씨를 "가장 멋진 파트너이자 매니저"라고 소개하며 결혼 계획을 공식 발표한 바 있다.