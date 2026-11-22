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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 손태영이 미국에서 처음으로 피부과를 방문해 레이저 시술을 받은 가운데, 시술 후 한층 밝아진 얼굴을 공개하며 만족감을 드러냈다.

22일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '미국 6년 차 손태영도 처음 가봤다는 미국 피부과? 뉴저지 가을 vlog'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 손태영은 미국 생활 6년 차임에도 현지 피부과를 처음 방문하게 된 계기를 밝혔다. 그는 "제가 유튜브에서 '(미국에) 아는 피부과가 없다. 그래서 집에서 홈케어 엄청 한다'고 하지 않았냐. 물어볼 생각도 안 했다. 집에서 홈케어하고 디바이스 하고 잘 지냈다"고 운을 뗐다.

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이어 "그걸 보고 지인이 다니던 피부과 소개해 준다고 예약을 해서 만나기로 했다. 가서 안 아픈 레이저 있나 한번 여쭤보고 추천을 받고 한번 해보도록 하겠다"고 설명했다.

피부과 방문을 결심하게 된 이유도 털어놨다. 손태영은 "겨울이지 않냐. 그런 날이 있다. 내 얼굴 보면서 '뭔가 좀 해야 할까?'라고 생각이 든다. 그래서 연말인데 '가자' 했다"고 전했다. 평소 꾸준한 홈케어로 피부 관리를 해왔지만, 연말을 맞아 전문적인 관리를 받아보기로 마음먹은 것.

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피부과에 도착한 손태영은 본격적인 시술에 앞서 전문의와 상담을 진행했다. 전문의는 손태영의 피부 상태를 살펴본 뒤 "태영 님은 피부가 얇으셔서 고주파 시술을 시작하시면 피부층을 두껍게 해주고 피부 탄력도, 밀도가 좀 올라간다"고 설명하며 시술을 제안했다.

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이어 "콜라겐 주사를 놔주면 겉과 안을 탄탄하게 잡아주는 역할을 한다"고 덧붙이며 피부 탄력과 밀도 개선을 위한 관리 방법을 추천했다.

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그러나 손태영은 통증에 대한 걱정을 드러냈다. 평소 아픈 시술을 선호하지 않는 만큼 선뜻 주사 시술을 결정하지 못한 것. 이에 전문의는 손태영의 의견을 고려해 "그럼 주사 시술보다는 레이저를 해보도록 하겠다"고 대안을 제시했다.

이후 손태영은 전문의의 추천에 따라 레이저 시술을 받았다. 시술을 마치고 나온 그는 한층 밝아진 얼굴로 등장해 눈길을 끌었다. 처음 방문한 미국 피부과에서 자신에게 맞는 관리를 받은 만큼 만족스러운 표정도 감추지 않았다.