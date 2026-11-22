Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] BJ 과즙세연이 방시혁 하이브 의장과의 루머를 코미디 무대에서 직접 언급하며 적극적으로 해명해 화제를 모으고 있다. 자신을 둘러싼 각종 의혹을 거침없는 입담으로 풀어내며 눈길을 끌었다.

과즙세연은 지난 21일 유튜브 채널 '펀치라인스'가 공개한 영상 '로스트파티3 유튜버 사냥'에 출연해 스탠드업 코미디에 도전했다.

이날 과즙세연은 출연진들을 향한 거침없는 '디스'를 이어가던 중 방시혁 의장과의 스캔들 루머를 직접 언급했다. 그는 "마지막으로 방시혁 사건에 대해 말씀드리겠다"며 운을 뗐다.

Advertisement

이어 "아무리 제가 아니라고 해도 저보고 돈 때문에 방시혁이랑 XX고 왜 이렇게 물어보냐"면서 "너네는 돈 때문에 방시혁이랑 XX 싶냐"고 말했다. 자신을 둘러싼 의혹을 정면으로 부인하는 동시에 객석을 향해 특유의 직설적인 입담을 선보인 것.

또한 과즙세연은 "그리고 돈 얘기하시는 분들에게 한마디만 말씀드리겠다. 나랑 방시혁 자산 차이보다 나랑 너희들 자산 차이가 훨씬 크다. 거지XX들아"라며 "나랑 밥 먹는 식사권 사려면 700만 원 내야 한다"고 덧붙였다. 방시혁 의장과 관련한 루머를 코미디 소재로 활용해 거침없는 발언을 이어가며 현장 분위기를 달궜다.

Advertisement

앞서 과즙세연은 지난 2024년 8월 방시혁 의장과 미국 로스앤젤레스(LA) 베벌리힐스의 한 거리에서 함께 있는 모습이 포착돼 화제를 모았다. 당시 두 사람의 모습이 담긴 영상이 온라인상에 확산하면서 다양한 추측이 이어지기도 했다.

Advertisement

이에 당시 하이브 측은 방시혁 의장이 과거 지인들과 함께한 자리에서 과즙세연을 알게 됐으며, 미국 방문 당시 유명 식당 예약을 도와준 것이라고 설명했다.

Advertisement

과즙세연 또한 당시 아프리카TV 라이브 방송을 통해 "방시혁 의장은 그날 식당만 동행해 줬다"며 "바쁘신 분인데 어떻게 우리를 다 따라다니냐"고 해명했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com