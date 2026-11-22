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개그맨 정종철의 아내 황규림이 최근 캐나다 명문대에 입학한 아들 시후 군에게 들었던 감동적인 말을 회상하며 깊은 애정을 드러냈다.

황규림은 22일 자신의 SNS에 "예전에 시후가 나에게 해준 말. '엄마는 운이 좋은 사람이 아니라 그만한 가치가 있는 사람이야.' 시후야. 시후도 마찬가지야. 너도 그만한 가치가 있는 사람이야"라는 글을 게재하며 아들을 향한 애틋한 마음을 전했다.

과거 아들이 건넨 속 깊은 위로를 떠올리며 타지에서 새로운 출발을 시작한 아들에게 따뜻한 응원을 돌려준 것이다.

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정종철과 황규림 부부의 첫째 아들 시후 군은 최근 캐나다 명문 브리티시컬럼비아대학교(UBC)에 입학해 큰 화제를 모았다.

명석한 두뇌와 함께 부모를 헤아리는 따뜻한 감성까지 겸비한 모습에 누리꾼들의 감탄이 이어지고 있다.

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특히 UBC는 국제학생 기준 전공에 따라 4년 등록금만 최대 약 2억 6,000만 원에 달하는 만큼, 아들의 유학길을 물심양면으로 지원하는 부부의 든든한 뒷바라지 역시 재조명되고 있다.

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한편 정종철은 과거 '옥동자' 캐릭터로 전 국민적인 사랑을 받은 개그맨으로, 지난 2006년 황규림과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

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또한 정종철은 지난해 서울 서초구 잠원동 소재의 지상 5층 규모(대지면적 약 54평, 연면적 약 143평) 건물을 법인 명의로 45억 원에 매입하며 '강남 건물주' 대열에 합류해 화제를 모은 바 있다. 당시 등기부등본상 채권최고액은 39억 6,000만 원으로, 약 33억 원가량을 대출받아 매입한 것으로 추정됐다.