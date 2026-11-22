Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 리쌍 출신 개리가 연예계 활동을 중단하게 된 뜻밖의 우연을 털어놔 눈길을 끌었다.

21일 유튜브 채널 '강개리'에는 '캠핑 그 낭만에 대하여'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 개리가 로우레이더 멤버들과 함께 비 내리는 날씨 속에서 우중 캠핑을 즐기기 위해 떠나는 모습이 담겼다.

이날 개리는 직접 운전대를 잡고 캠핑장으로 향했다. 그러던 중 한 B사 자동차가 위험하게 끼어들자 개리는 제작진에게 뜻밖의 이야기를 꺼냈다.

Advertisement

그는 "그 연예계 썰 아냐. B사 차를 타면 안 좋은 스캔들에 휘말린다는. 내가 그 차 타고 은퇴했다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 해당 차량을 구매하게 된 당시 상황도 구체적으로 떠올렸다. 개리는 "솔직히 난 그게 드림카였다. 클래시컬하지 않냐. 그냥 되게 편안하게 입고 슬리퍼 신고 얼마나 좋을까 상상했다. 그리고 사려고 하니까 누군가가 얘기를 하더라. 안 좋은 스캔들 휘말릴 수 있으니 사지 말라고"라고 회상했다.

Advertisement

하지만 주변의 만류에도 개리는 차량 구매를 강행했다고. 그는 "나는 그런 거 다 이겨낼 수 있다. 내 기운이 더 강하다. 뭔 상관이냐라고 하고 샀는데 6개월 있다 은퇴했다. 뭐 은퇴라고 하기 그렇지만 휴직한 것"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 단순히 드림카를 구매했을 뿐인데 얼마 지나지 않아 연예계 활동을 쉬게 된 우연을 특유의 유쾌한 입담으로 풀어낸 것이다.

Advertisement

한편 개리는 지난 2017년 10세 연하의 아내와 결혼했다. 당시 음악 활동에 집중하고 싶다는 이유로 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서 돌연 하차했던 그는 이후 방송 활동을 중단한 채 조용한 시간을 보냈다. 이 과정에서 극비리에 결혼식을 올린 사실과 아들 하오의 출산 소식을 뒤늦게 공개해 대중을 놀라게 했다.

Advertisement

당시 '런닝맨' 멤버들은 방송을 통해 개리가 하차 이후 전화번호까지 바꿨으며 연락도 제대로 닿지 않았다고 밝히며 아쉬움을 드러내기도 했다. 오랜 시간 함께했던 동료들과도 거리를 둔 채 새로운 가정생활과 음악 활동에 집중했던 셈이다.

이후 개리는 2020년 아들 하오와 함께 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 오랜만에 시청자들과 만났다. 당시 아들과 함께하는 다정한 일상을 공개하며 화제를 모았지만, 해당 프로그램 이후에는 예능 및 방송 활동이 뜸한 상태다.