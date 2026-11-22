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[스포츠조선 김소희 기자] '나는 SOLO'(나는 솔로) 19기 모태솔로 특집에 출연했던 19기 옥순과 상철이 부부의 연을 맺은 가운데, 신부가 된 옥순의 아름다운 미모가 화제를 모으고 있다.

22일 한 메이크업 업체는 공식 SNS를 통해 "오늘 19기 옥순님 상철님 결혼식 다녀왔어요 :) 넘 단아하시고 고급스러우셨던..! 1부 2부 다 함께 할 수 있어서 영광이었어요. 두 분 앞으로 더더 행복하세요!"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 결혼식을 앞두고 메이크업과 헤어 스타일링을 받는 19기 옥순의 모습이 담겼다. 화장기 없는 수수한 민낯으로 등장한 그는 전문가의 손길을 거쳐 점차 화사한 신부로 변신해 눈길을 끌었다.

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특히 1부와 2부에서 서로 다른 스타일을 선보이며 다채로운 매력을 뽐냈다. 1부에서는 어깨라인이 드러나는 단아한 오프숄더 드레스에 깔끔하게 올려 묶은 업스타일 헤어를 매치해 우아하면서도 고급스러운 분위기를 완성했다. 차분한 스타일링과 청순한 미모가 어우러지며 신부의 단아한 매력을 한층 돋보이게 했다.

이어 2부에서는 네이비 컬러의 원피스에 자연스러운 웨이브 헤어를 연출해 색다른 분위기를 선보였다. 1부의 차분하고 우아한 모습과는 달리 한층 발랄하고 사랑스러운 매력을 드러내 시선을 사로잡았다. 두 가지 스타일을 완벽하게 소화한 옥순의 모습에 감탄이 이어졌다.

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영상을 본 팬들은 "진짜 너무 아름답다", "두분 잘 어울린다", "2부도 찰떡", "너무 예쁜 커플" 등 폭발적인 반응을 보였다.

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한편 19기 옥순과 상철은 ENA·SBS Plus 예능 프로그램 '나는 SOLO' 19기 모태솔로 특집에 출연해 인연을 맺었다. 방송 이후에도 사랑을 키워온 두 사람은 마침내 결혼에 골인하며 부부의 연을 맺게 됐다.