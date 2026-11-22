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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김승현이 딸 수빈 씨의 결혼을 암시했다.

22일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에는 '수빈이는 제가 데려가겠습니다 (집까지 해온 예비사위)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김승현은 딸 수빈 씨와 만나 반가운 근황을 나눴다. 그는 "수빈이가 이사 간다. 또 좋은 소식이 있다. 일단 밥 먹으면서 얘기하자"고 말해 궁금증을 자아냈다.

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이후 식당으로 자리를 옮긴 김승현은 "미소 짓게 하는 일이 있다. 국숫집에 왔는데 수빈이가 국수 먹을 좋은 일이 있다고 하더라"며 의미심장한 말을 건넸다. 결혼식에서 국수를 대접하는 풍습을 떠올리게 하는 발언에 자연스럽게 딸의 결혼 이야기가 화두에 올랐다.

이에 수빈 씨는 "그런 게 있다. 내년쯤 되면 알게 될 것"이라고 답해 더욱 기대감을 높였다.

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김승현 역시 딸의 결혼을 짐작하는 듯한 발언을 이어갔다. 그는 "아무래도 제 생각에는 이번에 또 이사 준비하는 거 보니까 지금 같이 잘 만나고 있는 남자친구랑 그런 일인 거 같다"며 딸의 결혼 가능성을 언급했다. 영상 말미에는 '나중에 오피셜로다가 발표하겠다'는 자막까지 등장해 두 사람의 향후 소식에 관심이 쏠렸다.

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이날 대화에서는 수빈 씨의 새 보금리와 남자친구의 경제력도 공개됐다. 김승현은 "아시다시피 요즘에 집값도 많이 오르고 전세 매물도 나온 게 없어서 집 잘 구했나 싶은데 부지런히 알아봐서 다행히 집을 잘 구했더라. 김포로 이사간다더라. 할머니 곁으로"라고 말했다.

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이에 수빈 씨는 "김포 집은 매매다. 수영이(남자친구)가 월급 3인분을 하고 계신다"며 남자친구의 경제력을 자랑했다. 이를 들은 김승현은 "나는 진짜 능력 있는 사위 만났다"며 흐뭇한 반응을 보였다.

이어 "요즘에 집 장만하기 너무 어려운데. 나는 집 구한다고 해서 집 보태줄 금액도 생각하고 있었다"고 덧붙였다. 딸의 독립과 새로운 출발을 앞두고 아버지로서 경제적인 도움까지 고민했던 속내를 드러낸 것.

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수빈 씨는 앞으로의 계획도 밝혔다. 그는 "이제 수영이의 꿈은 여기 좀 있다가 신축으로 갈아타기를 하는 것"이라고 전했다.

김승현은 "드디어 정말 국수 먹을 좋은 일이 내년에 있다"며 다시 한번 딸의 결혼을 암시했다. 이에 수빈 씨는 "어차피 할 거면 조금이라도 더 쌀 때 빨리하는 게 낫다. 계속 비싸지니까"라고 현실적인 반응을 보여 웃음을 안겼다.

한편 김승현은 미혼부로 슬하에 딸 수빈을 둔 상황에서 2020년 MBN '알토란'을 통해 만난 작가 장정윤과 결혼, 2024년 둘째 딸을 출산했다.