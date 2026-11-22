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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 이경실이 23세에 혼전 임신으로 부모가 된 아들 부부와 1년간 연락을 끊었던 사연을 털어놨다.

22일 유튜브 채널 '빠더너스'에는 '고모상 vs 스모상! 역대급 센 게스트 도발하는 매운맛 야유회 | 야마 EP6 이경실 조혜련'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 이경실과 조혜련이 게스트로 출연해 특유의 거침없는 입담과 솔직한 이야기로 웃음을 안겼다.

이날 문상훈(샘문)은 이경실에게 아들 손보승과의 과거 갈등에 대해 조심스럽게 질문했다. 그는 "아들 보승 씨가 엄마인 이경실 씨와 갈등이 있다고 들었다"고 물었다.

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이에 이경실은 "있었다. 그건 어떤 부모여도 힘들었을 거다. 22살 때 군대도 안 갔는데 연애하더니 덜컥 애를 가졌더라"라며 당시를 떠올렸다. 이어 "엄마로서는 '이건 아니다'라는 생각이 들었다"고 털어놨다.

이를 듣던 엄지윤이 "1년간 연락도 안 받으셨다고 하던데"라고 묻자 이경실은 당시 아들의 선택을 받아들이기 어려웠던 부모의 심경을 전했다.

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그는 "부모는 충격을 받는다. '이건 아니다' 혼내기도 했는데 안 받아들이더라. 그래서 일부러 냉정하게 굴었다"며 "지금은 손주도 예쁘다"고 말했다.

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이경실은 "내가 지켜보려고 했다. 철없는 것들끼리 만나 이 뒷수습을 어떻게 하나. 부모로서 책임을 다해야 하지 않냐"고 당시 생각을 밝혔다.

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그러면서 시간이 흐른 뒤 아들 부부의 모습을 보며 마음을 바꾸게 됐다고 전했다. 이경실은 "근데 생각했던 것보다 잘 아이를 예쁘게 키우고 열심히 잘 살더라. 그래서 이제 괜찮아져서 화도 풀고 받아들이게 됐다"고 고백했다.

한편, 이경실은 1992년 결혼해 딸 손수아와 아들 손보승을 뒀으나 2003년 이혼했다. 이후 2007년 9세 연상의 사업가와 재혼식을 올렸다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com