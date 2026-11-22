Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 40kg 감량 이후 요요가 온 홍윤화가 다이어트 및 일상 속 '찐 인생템'을 대방출했다.

홍윤화는 22일 남편 김민기와 함께 운영하는 유튜브 채널 '홍윤화 김민기 꽁냥꽁냥'에 '홍윤화 진짜 인생템 추천!'이라는 제목의 영상을 게재했다.

이날 홍윤화는 "집에 있으면 삶의 질을 10배 올릴 수 있는 추천템"이라며 주방용품부터 식재료, 뷰티 아이템까지 아낌없이 공개했다.

Advertisement

가장 먼저 꺼낸 아이템은 미니 다지기(닌자 초퍼)였다. 홍윤화는 "2인 가구라 큰 믹서기는 무겁고 씻기 힘들어 손목이 아픈데, 이건 가볍고 힘이 세서 다이어트할 때 많이 썼다"며 "인삼에 우유를 갈거나 얼린 우유로 빙수를 해 먹고, 미숫가루를 타 먹을 때도 유용하다"고 극찬했다.

최근 요요가 온 홍윤화는 이전보다 혈색이 좋아진 얼굴로 식단 관리와 집밥의 일등 공신인 식재료들을 소개했다. 냉장고에 늘 쟁여둔다는 낙지젓·명란젓과 조미김을 비롯해, 라면 수프만 따로 파는 제품(틈새라면 수프)과 실온 보관이 가능한 멸균 두부를 꼽았다.

Advertisement

홍윤화는 "면은 먹기 싫고 해장하거나 다이어트할 때 라면 수프에 두부를 넣어 먹으면 맛있다"며 즉석에서 멸균 두부에 라면 수프와 낙지젓, 김을 곁들여 먹는 초간단 다이어트 조합을 선보여 김민기의 감탄을 자아냈다.

Advertisement

요리 치트키인 분말 조미료 3총사(청양고추 분말, 훈연 파프리카 분말, 양파 분말)도 공개했다.

Advertisement

특히 홍윤화는 "오이소박이를 담글 때 생양파 대신 양파 분말을 넣으면 물이 생기지 않고 끝까지 아삭하다"며 살림 고수다운 면모를 뽐냈다.

한편 홍윤화는 '동상이몽2'를 통해 약 9개월간의 노력 끝에 40kg 감량에 성공한 사실을 공개해 화제를 모았다.

Advertisement

당시 김민기는 체중 감량에 성공한 아내를 위해 당시 시세로 약 955만 원에 달하는 금 10돈 팔찌를 선물하며 특별한 의미를 더했다.

하지만 최근 홍윤화는 40kg 감량에 성공했을 당시와는 다소 달라진 모습으로 등장했다. 그는 숨기지 않고 "조금 행복하게 지냈다"라며 요요를 고백했다.