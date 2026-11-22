Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 방송 촬영 중 심각한 고산병 증세로 산소호흡기까지 착용하며 위기를 맞았다.

지난 21일 ENA 공식 SNS에는 '이 와중에 웃픈 상황'이라는 제목으로 예능 프로그램 '지구마불 세계여행4' 5화 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속 곽튜브는 해발 약 3,500m의 인도 라다크 지역에서 촬영을 이어가던 중 급작스러운 고산병 증세를 보였다. 연신 기침을 내뱉으며 컨디션이 급격히 악화된 곽튜브는 급기야 "머리가 찢어질 것 같다"며 극심한 두통을 호소했다.

Advertisement

결국 산소포화도 수치까지 떨어지자 곽튜브는 산소호흡기를 착용한 채 안정을 취해야 했다.

그는 "살면서 여행하면서 제일 아팠다"고 토로해 안타까움을 자아냈다.

Advertisement

한편 곽튜브는 지난해 10월 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 5세 연하의 공무원 아내와 비공개 결혼식을 올렸다. 이어 지난 3월 24일 득남 소식을 직접 전하며 많은 팬들의 축하를 받았다.

Advertisement

당시 곽튜브는 "따뜻한 봄에 아빠가 됐다"며 "엄마를 많이 닮았다. 열심히 살겠습니다. 감사합니다"라고 벅찬 소감을 밝힌 바 있다.