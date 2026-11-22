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[스포츠조선 김수현기자]가수 솔비가 배우 이규한과의 결혼 소식 이후 스윗한 연애 비하인드를 털어놓으며 '미우새' 스튜디오를 초토화시켰다.

22일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 솔비가 스페셜 MC로 출연해 입담을 뽐냈다.

이날 방송에서 솔비는 이규한과의 결혼 발표로 출연진의 뜨거운 축하를 받았다. 두 사람의 결혼 발표 유튜브 영상 조회수는 약 390만 회를 기록하며 폭발적인 관심을 모았다.

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솔비는 기억에 남는 반응으로 "'47세와 43세의 연애가 이렇게 풋풋하게 설렌 건 처음이다'라는 댓글이 있었다"고 전했다. 이어 "'이규한 씨 지금 도움이 필요하시면 눈을 세 번 깜빡이세요'라는 댓글도 있었다"고 덧붙였고, 신동엽은 "협박당하는 줄 알았나 보다"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

'청소광'으로 알려진 이규한과 집안일 때문에 다투지는 않느냐는 질문에 솔비는 "청소로 싸운 적은 없다"고 단언했다. 오히려 솔비는 "이규한이 저희 집에 오면 청소, 빨래, 설거지를 다 해준다"며 "어느 날은 하도 오빠가 설거지를 하길래 '오늘은 제가 할게요' 했더니 '너의 귀한 손은 그림 그릴 때만 써'라고 하더라"고 말해 놀라움을 안겼다.

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오글거림에 몸서리를 친 신동엽은 폭소하며 무너졌고, 서장훈 역시 "어디 드라마 대사 아니냐"며 감탄했다. 솔비는 "저는 감동받았다. 내 손이 이렇게 귀하다니 싶어서 이런 남자랑은 결혼해도 되겠다 싶었다"고 애정을 드러냈다.

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첫키스 일화도 공개됐다. "첫키스할 때도 양치하고 오고 그랬냐"는 짓궂은 질문에 솔비는 "가글을 하시더라"고 답해 스튜디오를 뒤집어놨다. 이어 "저도 항상 가글을 시켜주신다"고 덧붙여 웃음을 더했다.

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한편 솔비와 이규한은 내년 4월 웨딩마치를 울릴 예정이다.