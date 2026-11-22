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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 비가 김태희와 결혼 비하인드를 언급했다.

22일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에서 비와 성시경이 게스트로 출연, 김태희와 함께 쓰는 비, 김태희 부부의 냉장고가 공개됐다.

이날 방송에서는 약 10년 만에 '냉장고를 부탁해'를 다시 찾은 가수 비가 아내 김태희와의 결혼 비하인드를 공개해 눈길을 끌었다.

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MC 김성주는 과거 비가 '냉장고를 부탁해'에 출연했던 당시를 떠올렸다. 특히 방송 다음 날 김태희와의 결혼 소식이 보도됐던 사실을 언급하며 "축하할 일이다. 축하할 일인데, 귀띔 좀 해주지 그랬냐. 그럼 내용이 더 풍성했을 것 같다"고 서운함을 드러냈다.

이에 비는 김성주를 향해 "형 같으면 하겠냐. 여기 스피커가 몇 분 계시냐. 이분들이 나가서 문자 두 통씩만 보내면 바로 이제.."고 말해 웃음을 안겼다. 방송에 출연한 사람들에게 결혼 소식을 미리 알렸다가 소문이 퍼질 것을 우려했다는 설명이다.

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비는 이어 "사실 농담이고 가족끼리 모여서 작게 성당에서 결혼하자고 했다"며 당시 결혼식을 조용히 준비했던 이유를 밝혔다.

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심지어 가족들에게도 결혼 소식을 최대한 늦게 알렸다고. 비는 "심지어 저희 아버지한테도 안 알려드렸다. 왜냐면 아버지도 입이 간질간질할 수 있으니까, 언제 어디서 한다고 전날 '어디로 와라'라고 말씀드렸다"고 털어놔 웃음을 안겼다.

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한편 비는 배우 김태희와 2017년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.